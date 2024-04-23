國泰（0293）公布，首邀香港游泳奧運選手何詩蓓任品牌代言人，拍攝最新一輯品牌廣告，展現國泰 「Every Move Counts」 的信念。
據介紹，該廣告以何詩蓓的日常練習片段為主軸，土生土長的何詩蓓，自幼堅持刻苦練水，日復一日地練習各套游泳動作，由踢水、閉氣、轉身、以至重量訓練，務求將每一個動作練到極致，藉此不斷突破自己的成績。
行政總裁林紹波表示，非常榮幸能夠邀請何詩蓓擔任國泰的品牌代言人，一起擁抱「Every Move Counts」的共同信念，在各自的領域發光發亮。國泰將與何詩蓓攜手踏上新旅程，通過對每項細節的極緻追求，啟發每位旅客。
國泰品牌代言人何詩蓓表示，很高興能夠成為國泰的最新代言人。記得年幼時經常與家人乘坐國泰航班，其細心體貼的服務態度，令何對國泰留下深刻美好的印象。「每當我完成海外訓練或賽事，坐上國泰航班返港，聽到機艙服務員親切地以熟悉的語言進行廣播，都令我倍感温暖和窩心。」
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