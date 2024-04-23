據介紹，該廣告以何詩蓓的日常練習片段為主軸，土生土長的何詩蓓，自幼堅持刻苦練水，日復一日地練習各套游泳動作，由踢水、閉氣、轉身、以至重量訓練，務求將每一個動作練到極致，藉此不斷突破自己的成績。

行政總裁林紹波表示，非常榮幸能夠邀請何詩蓓擔任國泰的品牌代言人，一起擁抱「Every Move Counts」的共同信念，在各自的領域發光發亮。國泰將與何詩蓓攜手踏上新旅程，通過對每項細節的極緻追求，啟發每位旅客。

國泰品牌代言人何詩蓓表示，很高興能夠成為國泰的最新代言人。記得年幼時經常與家人乘坐國泰航班，其細心體貼的服務態度，令何對國泰留下深刻美好的印象。「每當我完成海外訓練或賽事，坐上國泰航班返港，聽到機艙服務員親切地以熟悉的語言進行廣播，都令我倍感温暖和窩心。」

其他報道

調查：近七成港小型企業料今年業務有增長 惟憂網絡安全風險

香港機場3月客運增56% 首季升81%

跨境電商平台Buyandship宣布任命Jeff Zielinski為首席財務官

阿里巴巴據報洽入股南韓時裝平台ABLY 或涉資逾5億

證監會：CBEX及Bitget Pro涉嫌從事虛擬資產相關欺詐活動 籲公眾提防

【有片：埋身擊】英鎊兌美元下跌空間有限 不妨趁低吸納

蔚來據報對已下訂小米SU7消費者給予5000元人幣補貼

雷軍：今年小米SU7目標交付量超過10萬輛

半日沽空金額增13% 盈富沽空增53% 基金單位數量跌至5個月低

玄武雲首季收入升26% 虧損收窄

恒指半日升271點 科指升2.85% 南水流出 茶百道潛水35% 天津建發跌24%

中國建築興業首季溢利升三成 新簽合約額約37億元

「超市界海底撈」胖東來創辦人：去年賺1.4億人幣 員工工資持續上漲

美國據報擬切斷中資銀行與全球金融體系連接

港元拆息全線向下 1個月HIBOR連跌5日

瑞銀上調中資股、港股評級至「超配」

日本央行行長：如核心通脹升向2% 將上調基準利率

鈴木俊一重申必要時採行動應對匯率波動

拉加德：美歐不應該捲入補貼競賽

途虎獲富達增持 曾升逾6%

新耀萊：收到故意洩露機密 證監會：個別人士已不再在證監任職

終極走塑︱黃傑龍：牛角、牛角Buffet、牛涮鍋MMC及溫野菜放棄外賣 僅做堂食