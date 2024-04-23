安永今日公布，協助投資推廣署編製《在香港設立家族辦公室》指南以及提供專業諮詢服務，讓市場深入了解香港為家族辦公室所帶來的機遇，以及對其生態圈所提供的幫助。
指南提供在港設立家族辦公室所需的資料，包括常見架構、稅務制度和優惠、合規和報告要求、僱傭和簽證事務，以及有關家族辦公室治理、慈善事業、影響力投資和虛擬資產等其他商業考慮。指南亦涵蓋10位行業專家的分享，包括家族辦公室的領導和不同背景的金融專業人士，分享他們的市場見解以及在香港的業務運營經驗。
財庫局局長許正宇在指南中表示，家族辦公室是資產及財富管理行業的主要增長動力，亦是香港政府的施政重點。港府歡迎來自全球各地的家族辦公室在香港設立辦事處並開展業務，希望指南可為正考慮在香港設立家族辦公室的人士帶來幫助。
指南建議，成立家族辦公室的階段可聘請家族辦公室的專業人士準備商業計劃，協助確立期望、優先事項和工作範圍，並決定其所需服務。即使是最大型的家族辦公室亦需評估，是否需要將部分服務外包及如何與服務商合作。
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