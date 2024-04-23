恒指今早高開167點，高位升334點，低位升87點，高低波幅247點。通訊服務、非必需消費品、金融股推動大市。上升股份比例為31.71%，下跌為29.59%，無升跌為38.69%。

恒指收市升317點或1.92%，報16828點，大市成交金額1160億元，較上日增加10.56%，是4月2日1441.84億元成交後最多；國指升123點或2.12%，報5954點。恒生科技指數收報3449點，升3.38%。

藍籌股成交金額657.28億元，佔大市成交56.66%；科指成份股成交金額378.83億元，佔大市成交32.65%；國指成份股成交金額560.68億元，佔大市成交48.33%。

24隻雙櫃台股，總成交0.66億元人民幣，相當於約0.71億港元，佔大市成交的0.06%。

窩輪及牛熊證成交金額減少0.93%，至77.57億元，佔大市成交6.68%。牛熊證成交金額36.99億元，增加11.8%；窩輪成交金額40.57億元，減少10.25%。

騰訊（0700）、匯控（0005）、阿里巴巴（9988）貢獻恒指較多。比亞迪（1211）、中移動（0941）、中石油（0857）拖累大市。

藍籌66隻升，15隻下跌，1隻無升跌。美團（3690）升7.95%，收報108.6元，是升幅最大的藍籌，紫金礦業（2899）跌3.08%，收報16.34元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股27隻升，3隻下跌。升幅最大的是快手（1024）收報49.1元，升8.63%；跌幅最大的是舜宇（2382）收報35.75元，跌2.46%。

恒指升穿10天線(16600.78點)、20天線(16623.75點)、50天線(16533.64點)。科指升穿10天線(3410.58點)、20天線(3435.95點)、50天線(3420.79點)，上試100天線(3473.15點)。

北水南下合計淨流入23.4億元，較上日減少19.34%，連續第17日流入，累計流入842.01億元，對上一次連續17日淨流入是3月8日。南水北上合計淨流出29.97億元人民幣，終止單日流入。

三大指數表現

恒指曾升最多2.03%，是4月22日後最大升幅，當日升幅為2.55%。高見16846.13點，是4月12日17031.31點後最高。收市報16828.93點，是4月11日後收市新高，當日報17095.03點。連升2日，累計升604.79點，對上一次連升2日是4月18日。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是4月18日。

科指曾升最多3.61%，是3月28日後最大升幅，當日升幅為4.41%。高見3456.89點，是4月12日3549.31點後最高。收市報3449.1點，是4月12日後收市新高，當日報3474.47點。連升2日，累計升171.04點，對上一次連升2日是4月18日。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是4月9日。

國指曾升最多2.24%，是4月22日後最大升幅，當日升幅為2.49%。高見5961.63點，是4月12日5997.4點後最高。收市報5954.62點，是4月11日後收市新高，當日報6003.97點。連升2日，累計升208.01點，對上一次連升2日是4月18日。連續第5日陽燭，對上一次連續第5日陽燭是2023年1月27日。

午後消息股表現

阿里巴巴（9988）據報洽入股南韓時裝平台ABLY 或涉資逾5億。收報69.8元，升1.97%。

蔚來（9866）據報對已下訂小米SU7消費者給予5000元人幣補貼。收報31.35元，升5.73%。

小米（1810）創辦人雷軍：今年小米SU7目標交付量超過10萬輛。收報16.18元，升2.28%。

玄武雲（2392）首季收入升26% 虧損收窄。收報0.72元，跌12.2%。

中國建築興業（0830）首季溢利升三成 新簽合約額約37億元。收報2.41元，升0.84%。

今早及隔晚消息股表現

途虎（9690）獲富達增持 曾升逾6%。收報19.06元，升4.15%。

陸控（6623）首季虧損擴大。收報17元，跌2.75%。

兩新股上市，天津建發（2515），定價2.5元。收報1.52元，跌39.2%。

茶百道（2555），定價17.5元。收報12.8元，跌26.86%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，ASMPT（0522）收報95.65元，升0.31%。建業新生活（9983）停牌。中國電信（0728）收報4.39元，跌1.35%。中國中免（1880）收報64.6元，升0.78%。華能國電（0902）收報4.94元，跌0.6%。麗珠醫藥（1513）收報25.75元，升0.39%。新東方（9901）收報70元，升2.49%。中國平安（2318）收報33元，升2.96%。天津創業環保股份（1065）收報3.13元，跌0.32%。

澳博（0880）及澳娛綜合請費高等葡國球星5月中旬訪澳踢友誼賽。收報2.76元，升1.85%。

復星旅文（1992）首季營業額升16%至72億人幣。收報3.49元，升5.12%。

冠君（2778）：花園道3號獲三鉑金甲級寫字樓評級。收報1.77元，升7.27%。

正商實業（0185）：不會清償明天到期境外美元債，將觸發違約及交叉違約。停牌。

德信中國（2019）料去年轉蝕最多22.5億人幣。停牌。

太古地產（1972）委SOHO中國前總裁閻岩為獨立非常務董事。收報15.34元，升0.26%。

Air Trunk與中電（0002）簽協議， 購香港最大份額可再生能源證書。收報61.5元，升0.74%。

中移動（0941）首季多賺5.5%至296億人幣。中移動3月移動業務客戶總數9.96億戶，5G套餐客戶數7.99億戶。收報69.55元，跌0.29%。

「郭老太」4月19日出資逾2884萬增持新地（0016）至27.99%。收報71.6元，升1.49%。

泡泡瑪特（9992）第一季整體收益增長最多45%。創52周高，見35.5元，收報34.55元，升3.29%。

萬洲（0288）首季調整前純利升73%至3億美元。創52周高，見5.82元，收報5.8元，升5.84%。

太和（0718）遭內地銀行索賠17億人幣。停牌。

David Webb增持佐丹奴（0709）至5%，稱：「Came back for anotherT-shirt.」。收報1.97元，升10.06%。

李寧（2331）：首季零售流水按年低單位數增長，同店銷售中單位數下降。收報18.5元，升5.71%。

兆科眼科（6622）料今年研發費用較去年少。收報1.59元，升2.58%。

破頂股表現

破頂股包括，GC CONSTRUCTION（1489）創上市新高，見0.74元，收報0.74元，升27.59%；Ａ工銀中金美（3011）創上市新高，見8811.35元，收報8811.35元，升0.06%；Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1111.45元，收報1111元，升0.02%；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1074.35元，收報1074.35元，升0.05%；Ａ南方美元（3096）創上市新高，見878.6元，收報878.5元，升0.05%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1051.7元，收報1051.35元，升0.01%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1123.8元，收報1123.65元，無升跌；ＰＰ美國庫Ａ－Ｕ（9078）創上市新高，見552.2元，收報552.2元，升0.01%；ＰＰ國債對沖－Ｕ（9177）創上市新高，見17.3元，收報17.3元，升0.58%；ＰＰ國債－Ｒ（83005）創上市新高，見121.1元，收報121.1元，升0.21%；安碩中國國債－Ｒ（83038）創上市新高，見53.3元，收報53.3元，升0.11%；Ａ博時人民幣－Ｒ（84406）創上市新高，見1035.05元，收報1035.05元，升0.01%；知行汽車（1274）創上市新高，見104.7元，收報103.6元，升2.07%；美中嘉和（2453）創上市新高，見30.85元，收報30.8元，升6.02%；TAI PING CARPET（0146）創52周高，見1.16元，收報1.16元，無升跌；中國寶力科技（0164）創52周高，見1.7元，收報1.46元，跌2.67%；香港生力啤（0236）創52周高，見0.98元，收報0.95元，跌2.06%；ALCO HOLDINGS（0328）創52周高，見11.32元，收報10.42元，升0.19%；裕元集團（0551）創52周高，見12.46元，收報11.8元，升1.72%。

破頂指數成份股包括，萬洲（0288）創52周高，見5.82元，收報5.8元，升5.84%；中國銀行（3988）創52周高，見3.45元，收報3.44元，升1.18%；農業銀行（1288）創52周高，見3.52元，收報3.5元，升0.29%。

破底股方面

38隻股份創上市新低，其中十隻包括，中駿商管（0606）低見0.27元，收報0.27元，跌10%；美的置業（3990）低見3.53元，收報3.56元，跌1.39%；首創鉅大（1329）低見0.198元，收報0.2元，無升跌；景瑞（1862）低見0.019元，收報0.022元，升10%；稻草熊（2125）低見0.36元，收報0.37元，跌5.13%；現代牧業（1117）低見0.6元，收報0.63元，升1.61%；麗新發展（0488）低見0.475元，收報0.495元，跌1%；時富金融服務集團（0510）低見0.175元，收報0.205元，升7.33%；高山企業（0616）低見0.17元，收報0.17元，跌5.56%；茂業國際（0848）低見0.14元，收報0.145元，跌4.61%。

57隻股份創52周低，其中十隻包括，銀杏教育（1851）低見0.71元，收報0.75元，無升跌；叙福樓（1978）低見0.8元，收報0.8元，跌2.44%；澳優（1717）低見2.2元，收報2.25元，無升跌；達力集團（0029）低見6.77元，收報6.83元，跌0.87%；INTL GENIUS（0033）低見3.27元，收報3.85元，跌37.3%；瘋狂體育（0082）低見0.079元，收報0.081元，跌1.22%；大同機械（0118）低見0.17元，收報0.17元，無升跌；萬邦投資（0158）低見69.5元，收報69.5元，跌0.43%；協合新能源（0182）低見0.59元，收報0.59元，跌1.67%；博富臨置業（0225）低見5.31元，收報5.31元，無升跌。

異動股

上升異動股，包括，北海康成－Ｂ（1228）收報0.475元，升48.44%；毅德國際（1396）收報0.128元，升45.45%；百得利控股（6909）收報0.73元，升32.73%；麥迪森控股（8057）收報0.179元，升30.66%；華聯國際（0969）收報0.167元，升28.46%；GC CONSTRUCTION（1489）創上市新高，見0.74元，收報0.74元，升27.59%；YEAH YEAH GROUP（8082）創52周高，見0.066元，收報0.055元，升25%；國聯通信（8060）收報0.065元，升22.64%；迪臣發展國際（0262）收報0.077元，升20.31%；昇柏控股（2340）平上市低位0.198元，收報0.236元，升19.19%。

下跌異動股，包括，嘉藝控股（1025）創上市新低，見0.07元，收報0.082元，跌62.39%；復興亞洲（0274）收報0.033元，跌40%；天津建發（2515）收報1.52元，跌39.2%；INTL GENIUS（0033）見52周低3.27元，收報3.85元，跌37.3%；力天影業（9958）收報1.53元，跌29.17%；腦洞科技（2203）收報0.076元，跌26.92%；茶百道（2555）收報12.8元，跌26.86%；首控集團（1269）收報0.045元，跌25%；宏強控股（8262）收報0.038元，跌22.45%；興紡控股（1968）收報0.147元，跌22.22%；中天順聯（0994）創上市新低，見0.2元，收報0.204元，跌18.4%。

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