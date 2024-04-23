丹楓、天安（0028）及天安全資附屬公司Autobest於2016年9月22日聯合公布，Autobest有條件同意按每股2.75元向丹楓時任主席、行政總裁兼執行董事戴小明收購丹楓全部已發行股本的36.45%。關鍵時間，

陳偲熒於關鍵時間為丹楓的公司秘書，聞禮德為其親戚；薛玉賢是一名司機，負責向天安主席的家族成員提供服務，蔡斌兒是他的妻子。

證監會指，消息公布發布前陳和薛均管有關於上述交易內幕消息。陳慫使或促致聞於2016年9月8日至9月19日期間透過自己及其配偶的證券帳戶買入合共40萬股丹楓股份；薛則慫使或促致蔡於2016年9月14日透過她的證券帳戶買入16.6萬股丹楓股份。收購消息於2016年9月22日發布後，聞和蔡售出全部丹楓持股，分別獲利約218,593元及106,968元。

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