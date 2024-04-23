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港3月消費物價指數按年升2% 略低於預期

統計處公布，根據綜合消費物價指數，今年3月份整體消費物價按年上升2%，較1月份及2月份合計的平均升幅（1.9%）略高。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，3月基本通脹率1%，亦較1月份及2月份合計的平均升幅（0.9%）略高。

在各類綜合消費物價指數組成項目中，價格在3月份錄得按年升幅的類別為煙酒（上升17.7%）、外出用膳及外賣（上升3.3%）、住屋（上升3.1%）、雜項服務（上升2.9%）、交通（上升2.2%）、雜項物品（上升1.2%），以及衣履（上升0.3%）。

而錄得按年跌幅的類別為電力、燃氣及水（下跌8.7%）、耐用物品（下跌1.5%），以及基本食品（下跌0.5%）。

在今年首季，綜合消費物價指數較一年前同期上升1.9%。截至今年3月止的十二個月，綜合消費物價指數較一年前同期平均上升2.1%。

政府發言人表示，3月基本消費物價通脹率輕微。儘管外出用膳及外賣的價格繼續錄得較快升幅，基本食品價格按年輕微下跌。能源相關項目的價格進一步向下。其他主要組成項目承受的價格壓力仍然大致受控。

展望將來，發言人指，整體而言通脹在短期內應會繼續處於可控水平。本地成本或會因香港經濟繼續增長而面對一些上升壓力。外圍價格壓力應會延續大致向下的趨勢，儘管地緣政治緊張局勢升溫會帶來不確定性。政府會繼續留意情況。

 

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