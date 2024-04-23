破產呈請人為AI Global Investment SPC（代表及為AI Investment Fund S.P.），答辯人為蕭定一。蕭定一今午沒有到庭聆訊，亦沒有委派法律代表，聆案官即時頒令蕭定一破產。

翻查資料，蕭定一擔任主席的中國創意數碼娛樂，去年5月被高院頒下清盤令。庭上透露，中國創意數碼娛樂當時欠債共涉10億元，其中42%是拖欠呈請方萬鈦投資有限公司。法官經考慮後拒絕將案件押後，並頒下清盤令。

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