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高院頒令蕭定一破產 涉中國創意數碼娛樂欠債10億元

中國創意數碼娛樂有限公司（前稱HMV數碼中國集團）主席蕭定一，遭一間公司入稟申請破產。高院今（23日）展開破產呈請聆訊，聆案官按照債權人要求，頒令蕭定一破產。

破產呈請人為AI Global Investment SPC（代表及為AI Investment Fund S.P.），答辯人為蕭定一。蕭定一今午沒有到庭聆訊，亦沒有委派法律代表，聆案官即時頒令蕭定一破產。

翻查資料，蕭定一擔任主席的中國創意數碼娛樂，去年5月被高院頒下清盤令。庭上透露，中國創意數碼娛樂當時欠債共涉10億元，其中42%是拖欠呈請方萬鈦投資有限公司。法官經考慮後拒絕將案件押後，並頒下清盤令。

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