有Carousell用戶放售「絕版」塑膠餐具套裝,稱全新未拆,包括有牙籤、紙巾、筷子及膠匙,標價10元。亦有網民放售連鎖快餐店的「絕版」透明橙色塑膠餐具套裝,開價高達200元!該套裝只剩下一隻膠湯匙,賣家在帖文解釋:「肚餓食麵用咗隻叉,半價平出」,又形容餐具「極具收藏價值」,可多次清洗循環使用,「可謂環保人士恩物」。不過,賣家最後在帖文附注「*This is just a joking goods, have fun」。

不少網民笑言,出售塑膠餐具真是「發達大計」,「香港真係商機處處」、「可以收藏升值」。

其他報道

高院頒令蕭定一破產 涉中國創意數碼娛樂欠債10億元

港3月消費物價指數按年升2% 略低於預期

證監會就涉嫌內幕交易對丹楓公司秘書、司機及關聯人士4人展開研訊程序

科指收市升3% 恒指升317點 三大指數升幅、大市成交齊創三周高 兩新股曾跌近四成

美國據報擬切斷中資銀行與全球金融體系連接 外交部:反對美方拱火澆油

GUM:3月強積金總資產升1.9% 日股需求熾熱

蘋果首季內地銷售下降19% 市佔率跌至第三

安永助投資推廣署編製《在香港設立家族辦公室》指南

國泰邀香港游泳奧運獎牌得主何詩蓓擔任品牌代言人

調查:近七成港小型企業料今年業務有增長 惟憂網絡安全風險

香港機場3月客運增56% 首季升81%

跨境電商平台Buyandship宣布任命Jeff Zielinski為首席財務官

阿里巴巴據報洽入股南韓時裝平台ABLY 或涉資逾5億

證監會:CBEX及Bitget Pro涉嫌從事虛擬資產相關欺詐活動 籲公眾提防

【有片:埋身擊】英鎊兌美元下跌空間有限 不妨趁低吸納

蔚來據報對已下訂小米SU7消費者給予5000元人幣補貼

雷軍:今年小米SU7目標交付量超過10萬輛

半日沽空金額增13% 盈富沽空增53% 基金單位數量跌至5個月低

玄武雲首季收入升26% 虧損收窄