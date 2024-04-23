首階段管制即棄膠餐具措施（走塑）昨日（22日）實施，食肆紛紛響應政策，轉為提供以紙、木材等製造的環保餐具，作為塑膠餐具的替代品。不少市民對此感到不便，二手平台Carousell更有用戶放售塑膠餐具，疑曲線諷刺走塑政策。
有Carousell用戶放售「絕版」塑膠餐具套裝，稱全新未拆，包括有牙籤、紙巾、筷子及膠匙，標價10元。亦有網民放售連鎖快餐店的「絕版」透明橙色塑膠餐具套裝，開價高達200元！該套裝只剩下一隻膠湯匙，賣家在帖文解釋：「肚餓食麵用咗隻叉，半價平出」，又形容餐具「極具收藏價值」，可多次清洗循環使用，「可謂環保人士恩物」。不過，賣家最後在帖文附注「*This is just a joking goods, have fun」。
不少網民笑言，出售塑膠餐具真是「發達大計」，「香港真係商機處處」、「可以收藏升值」。
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