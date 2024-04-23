平安指出，今年首季壽險及健康險、財產保險以及銀行三大核心業務恢復增長，三項業務合計歸屬於母公司股東的營運利潤398.16億元，按年增長0.3%。

期內壽險及健康險業務新業務價值達成128.9億元，可比口徑下按年增長20.7%；新業務價值率22.8%，可比口徑下增長6.5個百分點。截至2024年3月底，個人壽險銷售代理人數量為33.3萬，較年初下降4%。

財產保險方面，平安產險保險服務期內收入806.27億元，升5.7%。平安產險整體綜合成本率同比上升0.9個百分點至99.6%；剔除保證保險後的整體綜合成本率為98.4%，按年上升主要受新春前期暴雪災害以及出行恢復影響。暴雪災害增加期內綜合成本率2個百分點。

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