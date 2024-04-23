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港交所：過去數年上市疲弱不單是香港 而是全球現象

今年首季香港於全球IPO集資額的排名跌至第十位，港交所（0388）行政總裁陳翊庭表示，資本市場特別是上市集資過去數年疲弱，不單發生在香港，而是全球現象。她指香港有基本條件支持資本市場，目前面對一些不利條件，包括地緣政治、高利率環境等，但她認為只是短期影響，長遠而言香港將繼續在籌集資本方面擔當領導地位。

陳翊庭表示，過去數年全球集資頭十的交易所，不少是區域性、小型的本地交易所，她認為當中有不少原因，例如新冠疫情影響不能遠行、民族主義興起等政治原因。不過這些公司與她交流時，表示本地交易所雖然可以支持其第一次融資，不過當公司有更遠大發展，擴展至更多地方，則需要到更大、真正全球化國際融資中心，而香港有市場深度足夠的優點。

內地機遇方面，陳翊庭表示內地今年預期的GDP的5%增長是相當大的幅度，當內地公司有發明創新需要資金，香港是協助他們集資的最佳地點。內地企業可通過香港連接外資，外資目前相當低配中國投資，持有A股佔比僅3%， 相對外資在日本股市持股逾三成，因此有相當大的提升空間，另外內地有4億中產，需要分散投資，國際企業來港上市，可以獲入互聯互通讓南向資金投資。

 

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