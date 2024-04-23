黃妮妞表示，目前客戶分層財富管理策略已有成效。截至今年3月，顯卓私人理財客戶人數較去年同期上升32%。計及全部財富管理客戶，上年全年及今年第一季客戶數目均有按年雙位數增長，帶動資產規模上升及財富管理生意發展。她續稱，有信心今年繼續維持雙位數增長。

此外，首季基金銷售宗數及年度化保費均保持理想增長。信用卡零售消費額增長穩定，隨旅游需求增長，海外消費額較上年同期有近三成升幅，相信隨消費氣氛回升，可帶動持續增長。

她續稱，東亞銀行正在努力拓展年輕財富管理市場。主攻年輕客戶的BEA GOAL理財服務客戶舒服按年有明顯升幅，足見財富管理年輕化趨勢，截至今年3月，顯卓理財及顯卓私人理財28至35歲全新客戶人數按年升33%。

東亞銀行目前在全港設有44間「顯卓理財中心」、「顯卓私人理財中心」及11間「跨境理財中心」，並特設客戶經理中心。黃妮妞透露，今年年中會在尖沙咀新開一間財富管理中心，並招募專業跨境服務人才以滿足內地及香港兩地財富管理需求。

該行邀請歌手容祖兒擔任顯卓理財及顯卓私人理財品牌大使。

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