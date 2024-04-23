雖然內地經濟放緩，不過盧彩雲認為內地仍會是資產管理規模（AUM） 增長的動力，公會調查顯示本港私銀有36%AUM來自內地，預期10年後佔比會增至46%，「過去十年內地每兩日產生一位新億萬富翁，即使現在或要每周一個，也有巨大的財富創造。不過，內地市場情緒和信心沒有完全恢復，仍然存在挑戰，因此香港需要探索中東、東南亞等市場。

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