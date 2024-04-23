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瑞銀：香港有上千個家族辦公室 已是家族辦公室樞紐

私人財富管理公會主席、 瑞銀財富管理亞洲區主席兼瑞銀香港區主管及行政總裁盧彩雲表示，雖然政府目標吸引至少200間家族辦公室來港，不過她指實際上本港已有千多間家族辦公室設立，已是家族辦公室樞紐。她指一些主權財富基金對香港有興趣，香港要思考可以為它們提供甚麼的服務。

雖然內地經濟放緩，不過盧彩雲認為內地仍會是資產管理規模（AUM） 增長的動力，公會調查顯示本港私銀有36%AUM來自內地，預期10年後佔比會增至46%，「過去十年內地每兩日產生一位新億萬富翁，即使現在或要每周一個，也有巨大的財富創造。不過，內地市場情緒和信心沒有完全恢復，仍然存在挑戰，因此香港需要探索中東、東南亞等市場。

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