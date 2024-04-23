匯豐通知客戶，6月起將上調27項服務收費，部分加幅逾一成，個別收費加幅一倍。
匯豐公布，一般客戶每日存入500個或以上輔幣的最低收費將調高10%至55元；所有客戶每日存入多於200張現鈔最低收費亦加10%至55元。
至於匯款方面，客戶透過分行電匯服務收費加幅最多4.2%；透過網上理財及流動理財的其他電匯收費加30%；一般客戶經網上理財及流動理財進行的電匯手續費加幅一倍，由每次50元加至100元。
另外，匯豐將豁免收費的存入支票數量門檻由30張下降至15張，15張以上每張額外支票便需要收費。
匯豐發言人表示，今次所涉及項目的收費已多年沒有上調，調整後大部分的收費與市場水平相若。當中部分服務項目，客戶如透過流動或網上理財辦理將可繼續獲豁免費用。滙豐鼓勵客戶善用數碼渠道，靈活處理銀行事務。
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