他指出，根據他們較早前調查顯示，分別有30%及12%受訪業界出現10%及30%人材流失，但是由於會計業界不限於只做審計及稅務，並且傍及企業管治及可持續領域等不同領域，均用得著業界的知識，因此令不同持份者向會計師行埋手招聘人手，致人員流失。他們已經著手自中小學階段埋手，推動體驗學習計劃等，增加同學對業界認知，吸引他們入行。另亦推動彈性工作時間、剛生育夫婦在家工作、會方舉辦康體活動等，冀幫助業界保留更多人材。

同時因應將來推動大灣區的發展，業界正推動豁免部份試卷令業界更方便取得兼在內地執業的雙證資格，令業界更易於服務大灣區。不過，暫時取得雙證者數目維數不多。儘管人手短缺，他暫時未見刊中小型會計師事務所整合。

雖然最近市場對中國恒大及業界不時出現審計質素問題，致會財局跟進，不過梁思傑稱，業界會確保符合會計準則及有足夠資源和人力下，進行審計工作。業界已經用不同措施吸納人材，公會亦會在監管職能及行業發展上，與會財局緊密溝通，並提升業界專業。他們甚至已經提供配套資源及課程資料，供會員參考。

至於有人垢病業界收費低，會影響審計質素，他強調，這與個別業界商業考慮有關。他相信，業界尤其中小規模業界已經做了很多工作去提升質素。業界在收客時，準則上亦有要求，一開始接個案時便進行評估，他現時難料，業界會否因為收集到客戶所提供之賬目資料存在問題，而多了拒收客的情況。但是他強調，企業內部亦需要不斷提高管治，才可以做好審計。

為配合2025年新的可持續披露要求，他說，公會已著手製訂準則，並計劃推出平台供不同持份者提問，及提升培訓，甚至在香港實踐時遇到的情況，向國際會計師職業道德準理事會提交意見，冀幫助持份者及企業落實可持續發展及ESG相關披露。至於何時推出提問平台，他謂要視乎國際可持續發展準則理事會推出的路線圖而定。

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