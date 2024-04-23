集團在3月28日公布2023年業績，不派末期息，但派0.124港元特別息，涉及3002萬元人民幣。集團當時指，是考慮集團經營情况持續向好、現金流充裕等因素，派特別息回饋股東的長期支持。

集團截至去年底的現金及現金等價物為4.33億元人民幣，按年增48.4%。

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