IBM宣布伙職業訓練局旗下香港資訊科技學院（HKIIT）簽署合作備忘錄，培育數碼技能人才。
香港資訊科技學院院長許仁強稱，香港政府近年來積極倡導數字創新和數字技術，支持香港IT行業發展。但目前香港IT人才的缺口較大，僅有10%左右的DSE考生會選擇修讀IT專業課程。此外，由於新興IT技術發展速度非常快，但香港IT教育體系及課程更新速度相對緩慢，因此很難向學生傳授最新技術并讓其做好就業準備。
IBM總經理潘鳳瑤表示，IBM將會為香港資訊科技學院提供IBM SkillsBulid免費教育平台，讓學習者免費獲得IT課程資料以用於自學及課堂教學，學習者通過考試更可獲得廣受業界認可的IBM數碼證書。IBM亦會為來自不同背景的學生提供實習機會，為年輕人為技能優先的職位做好準備。
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