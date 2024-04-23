香港歐萊雅於4月19至20日在中環街市舉行首屆《社區嘉年華》，結合公司內部年度《義工日》及《家庭日》活動，以倡導多元共融，同時加強社區互動，回饋社會，吸引超過5,000人次參加。
嘉年華以《讓身心關懷不止於你我他》為主題，活動包括Kiehl's「『植』得擁有」工作坊、La Roche-Posay「Save Your Skin」體驗攤位活動、Maybelline BRAVE TOGETHER分享會、由香港歐萊雅環境、健康、安全部門呈獻的「積少成『安』」家居安全互動遊戲攤位，以及多項長者和青少年舞台表演等，以傳遞社區關愛、推動社區共融以及向大眾推廣身心靈健康的重要性。
香港歐萊雅總裁暨董事總經理余寶珍表示，很高興成功舉辦香港歐萊雅的首個《社區嘉年華》活動，不論在公司內部或是面向社區，歐萊雅一直不遺餘力推動多元、平等及共融發展。她又指，感謝員工及合作夥伴齊心協力，令這個富有意義的活動獲得空前成功，將繼續打破社會上既有的障礙和成見，一同建設更和諧的社區。
香港歐萊雅自2010年舉辦《義工日》以來，員工已累積超過6,000小時的義工服務時數，支持各種公益活動。
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