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中免首季盈利微升0.25% 收入跌一成

中免（1880）公布，截至3月底的首季純利按年增0.25%，至23.06億元人民幣（下同），扣除非經常性損益的淨利潤按年增0.15%至22.99億元，每股基本盈利為1.1148元，按年增0.24%。

集團首季營業收入按年跌9.45%，至188.07億元﹔營業利潤按年跌7.78%，至29.08億元﹔首季末的現金及現金等價物餘額為3629.96億元。

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