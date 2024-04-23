瑞銀對有關消息不予置評。

據知情人士指出，建立一家獨資基金管理公司將需要大量資本承諾，短期內轉為盈利的可能性仍然較低。近期，全球性資產管理公司越來越強調，在中國市場實現盈利的必要性，同時，許多資產管理公司在與內地銀行業巨頭競爭，以獲取市場佔有率上都面臨挑戰。

從前述消息去看，瑞銀採取了相比其他美國華爾街同業更為保守的策略，後者投入了更多資金和資源，以期在規模27萬億元人民幣，約值3.73萬億美元的市場中贏得更大市場佔有率。摩根士丹利和摩根大通都已獲得了各自共同基金合資業務的100%股權，以保持更好的控制權，貝萊德和富達國際選擇從頭開始建立新的全資子公司。

瑞銀在中國2020年取消外資持股限制後，便一直在考慮建立一個獨資持有的基金平台。繼去年收購瑞信之後，瑞銀便一直在整合職能和業務。現時瑞銀與國投集團的合資公司中，持股49%，該行還擁有瑞信所持與中國工商銀行的合資公司的20%股權。此外，瑞銀還有針對機構和財富客戶的私募基金管理業務。

其他報道

中免首季盈利微升0.25% 收入跌一成

IBM伙香港資訊科技學院簽署合作備忘錄

香港歐萊雅上周舉行首屆《社區嘉年華》推多元共融 逾5000人參加

英皇娛樂酒店料全年扭虧 轉賺至少5000萬元

銀城生活服務：特別息預期派付期延至5月31日

會計師公會：爭取吸引人材及雙證資格業界加盟 籲企業提升管治助審計

匯豐上調多項服務收費

瑞銀：香港有上千個家族辦公室 已是家族辦公室樞紐

東亞銀行：財富管理客戶錄雙位數增長 見客戶年輕化趨勢

港交所：過去數年上市疲弱不單是香港 而是全球現象

中國平安首季盈利跌逾4%至367億人幣 壽險及健康險新業務價值升兩成

全民走塑︱ 網民高價放售「絕版」塑膠餐具 一隻膠匙賣200元

全日沽空金額增12% 盈富沽空增5% 沽空比率55%

高院頒令蕭定一破產 涉中國創意數碼娛樂欠債10億元

港3月消費物價指數按年升2% 略低於預期

證監會就涉嫌內幕交易對丹楓公司秘書、司機及關聯人士4人展開研訊程序

科指收市升3% 恒指升317點 三大指數升幅、大市成交齊創三周高 兩新股曾跌近四成

美國據報擬切斷中資銀行與全球金融體系連接 外交部：反對美方拱火澆油

GUM：3月強積金總資產升1.9% 日股需求熾熱

蘋果首季內地銷售下降19% 市佔率跌至第三

安永助投資推廣署編製《在香港設立家族辦公室》指南

國泰邀香港游泳奧運獎牌得主何詩蓓擔任品牌代言人