彭博引述知情人士稱，由於成本高企且利潤前景低迷，瑞銀集團暫緩其在內地建立全資共同基金業務的計劃。該行料在未來數個月，在資產管理團隊50人中，削減15人，剩餘團隊將聚焦於對沖基金或合資格境內有限合伙業務。瑞銀繼去年收購瑞信之後，瑞銀將依賴現有合資業務，擴大在中國共同基金行業的發展。
據知情人士指出，建立一家獨資基金管理公司將需要大量資本承諾，短期內轉為盈利的可能性仍然較低。近期，全球性資產管理公司越來越強調，在中國市場實現盈利的必要性，同時，許多資產管理公司在與內地銀行業巨頭競爭，以獲取市場佔有率上都面臨挑戰。
從前述消息去看，瑞銀採取了相比其他美國華爾街同業更為保守的策略，後者投入了更多資金和資源，以期在規模27萬億元人民幣，約值3.73萬億美元的市場中贏得更大市場佔有率。摩根士丹利和摩根大通都已獲得了各自共同基金合資業務的100%股權，以保持更好的控制權，貝萊德和富達國際選擇從頭開始建立新的全資子公司。
瑞銀在中國2020年取消外資持股限制後，便一直在考慮建立一個獨資持有的基金平台。繼去年收購瑞信之後，瑞銀便一直在整合職能和業務。現時瑞銀與國投集團的合資公司中，持股49%，該行還擁有瑞信所持與中國工商銀行的合資公司的20%股權。此外，瑞銀還有針對機構和財富客戶的私募基金管理業務。
其他報道
香港歐萊雅上周舉行首屆《社區嘉年華》推多元共融 逾5000人參加
會計師公會：爭取吸引人材及雙證資格業界加盟 籲企業提升管治助審計
中國平安首季盈利跌逾4%至367億人幣 壽險及健康險新業務價值升兩成
全民走塑︱ 網民高價放售「絕版」塑膠餐具 一隻膠匙賣200元
證監會就涉嫌內幕交易對丹楓公司秘書、司機及關聯人士4人展開研訊程序
科指收市升3% 恒指升317點 三大指數升幅、大市成交齊創三周高 兩新股曾跌近四成
美國據報擬切斷中資銀行與全球金融體系連接 外交部：反對美方拱火澆油