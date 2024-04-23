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瑞銀據報暫緩在中國建全資共同基金

彭博引述知情人士稱，由於成本高企且利潤前景低迷，瑞銀集團暫緩其在內地建立全資共同基金業務的計劃。該行料在未來數個月，在資產管理團隊50人中，削減15人，剩餘團隊將聚焦於對沖基金或合資格境內有限合伙業務。瑞銀繼去年收購瑞信之後，瑞銀將依賴現有合資業務，擴大在中國共同基金行業的發展。

瑞銀對有關消息不予置評。

據知情人士指出，建立一家獨資基金管理公司將需要大量資本承諾，短期內轉為盈利的可能性仍然較低。近期，全球性資產管理公司越來越強調，在中國市場實現盈利的必要性，同時，許多資產管理公司在與內地銀行業巨頭競爭，以獲取市場佔有率上都面臨挑戰。

從前述消息去看，瑞銀採取了相比其他美國華爾街同業更為保守的策略，後者投入了更多資金和資源，以期在規模27萬億元人民幣，約值3.73萬億美元的市場中贏得更大市場佔有率。摩根士丹利和摩根大通都已獲得了各自共同基金合資業務的100%股權，以保持更好的控制權，貝萊德和富達國際選擇從頭開始建立新的全資子公司。

瑞銀在中國2020年取消外資持股限制後，便一直在考慮建立一個獨資持有的基金平台。繼去年收購瑞信之後，瑞銀便一直在整合職能和業務。現時瑞銀與國投集團的合資公司中，持股49%，該行還擁有瑞信所持與中國工商銀行的合資公司的20%股權。此外，瑞銀還有針對機構和財富客戶的私募基金管理業務。

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