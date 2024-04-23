受訪者中，三分之二的家長表示他們期望子女在英國求學期間有更多機會參加課外或體驗活動，讓子女實現多元化學習。除音樂和體育活動外，40%的受訪者期望子女透過文化交流活動擴闊視野。父母預計子女在英國求學期間平均花費港幣37萬元於課外活動。

另外，受訪家長預計每個子女平均需要額外預留70萬元，當中包括負笈前的準備、通脹、匯率波動、家長探望子女的旅費等。他們亦預期隨通脹和英鎊升值，未來數年子女的教育開支將每年平均上升約10%，為家庭帶來更大負擔。

有鑒於此，匯豐與英國文化協會合作，共同支援下一代的成長和發展。透過教育及文化交流協助年青人發掘潛力，支援其環球升學目標。合作內容包括學生國際交流及實習、擴闊提升英語水平的途徑，並加強他們接觸當地藝術和文化的機會。

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