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中電信首季多賺8%至約86億人幣

中國電信（0728）公布今年首季業績，經營收入按年升3.8%至1354.93億元（人民幣，下同）；其中服務收入升5%至1243.47億元。EBITDA（除息稅、折舊及攤銷前盈利）按年升3.6%至幣351億元。純利按年升7.7%至85.97億元。

季內，移動用戶淨增388萬戶，達到4.12億戶，5G套餐用戶淨增1006萬戶，達到3.29億戶，滲透率79.9%，移動用戶ARPU為45.8元，按年升0.9%。

另外，公司固網及智慧家庭服務收入按年升2.2%至318.24億元，有線寬帶用戶達到1.92億戶，智慧家庭收入按年增長 10.4%，拉動寬帶綜合ARPU達到48.6元，較去年提升2.1%。產業數字化方面，首季產業數字化業務收入按年增長10.6%至386.79億元。

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