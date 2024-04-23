去年收入按年跌9.6%至28.45億元，當中物業管理服務收入按年增16%至19.92億元，總在管面積為1.818億平方米，按年增16%﹔社區增值服務收入按年跌10.8%至6.59億元﹔非業主增值服務收入按年跌72%至1.94億元。

整體毛利率為26.6%，按年跌6.5個百分點，而上述三項業務毛利率分別為24.9%、30.8%、30.1%，分別按年增加3.1個百分點，跌6.7個百分點、及跌26.5個百分點。

集團指，集團就其非業主增值業務作出戰略調整，減少在收回回款較慢的關聯方應收款項方面的精力。因此，非業主增值服務規模收縮，其中年內物業代理服務及案場管理收入分別下降1.98億元及5740萬元。

年內，集團金融資產減值虧損淨額為12.22億元，2022年僅7790萬元，按年增1,468.1%，大幅增加主要由於房地產開發商相關應收款項的信貸風險。尤其是於2023年上半年，建業地產（0832）宣佈暫停向所有海外債權人付款，並啟動提供諮詢服務的重組程序。鑑於行業下行期間，房地產開發商的流動資金危機擴大，進而加劇開發商應收款項的相關信貸風險，集團出於審慎原則確認減值撥備。

截至去年底的現金及現金等價物為16.21億元，2022年為20.49億元，銀行借款5200萬元，資本負責率為2.4%。

公司自4月2日起停牌，將於明起復牌。