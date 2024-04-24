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美息回軟美股升 道指升263點 Tesla收市後時段升逾13%

美債息回軟，債息倒掛收窄，美股上升，標指、納指、金龍指數連升兩日，道指連升4日。美國4月企業活動增速降至年內最低，就業指標跌至萎縮區間。業績遜於預期的Tesla收市後時段升逾13%，該公司表示將加快推出更低價車型。高盛策略師警告，美國股市的回調還未結束，該行客戶一直在逢高減倉。

道瓊斯工業平均指數收漲263點，升幅0.69%，報38503點。標普500指數收漲59點，升幅1.2%，報5070點。納斯達克綜合指數收漲245點，或1.59%，報15696點。

高盛升1.59%，報424美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻43點，而聯合健康跌1.03%，報486.18元，拖累道指33點。

科技股方面，蘋果收市報166.9元，升0.63%，谷歌母公司Alphabet收市報158.26元，升1.26%，亞馬遜收市報179.54元，升1.3%，Facebook收市報496.1元，升2.98%。

歐洲STOXX 600指數收漲1.1%，報507點。德國DAX指數收漲1.56%，報18137點；法國CAC 40指數漲0.82%，報8105點；英國富時100指數收漲0.27%，報8044點。

納斯達克中國金龍指數收漲1.97%，報6071點。

美國2年期債息曾跌最多1.24%，是4月19日後最大跌幅，當日跌幅為2.23%。低見4.9095厘，是4月19日4.875厘後最低。收市報4.931厘，是4月15日後收市新低，當日報4.9205厘。連跌3日，累計跌0.0552厘，對上一次連跌3日是4月4日。

美國10年期債息曾跌最多0.93%，是4月19日後最大跌幅，當日跌幅為3%。低見4.5655厘，是4月19日4.4936厘後最低。收市報4.6004厘，是4月17日後收市新低，當日報4.5873厘。連跌3日，累計跌0.0322厘，對上一次連跌3日是3月21日。

美2年期10年期債息續倒掛，曾收窄至32.205基點，是4月17日30.85基點後最窄。收市報33.486基點，是4月16日後收市最窄，當日報32.185基點。連續兩日收窄，累計3.45基點，對上一次連升2日是4月1日。

美3個月10年期債息續倒掛，曾收窄至75.903基點，是4月22日74.789基點後最窄。收市報80.184基點，是4月18日後收市最窄，當日報78.107基點。連續兩日收窄，累計1.484基點，對上一次連升2日是4月16日。

金龍指數曾升最多2.26%，是4月22日後最大升幅，當日升幅為2.69%。高見6088.85點，是4月12日6125.37點後最高。收市報6071.03點，是4月11日後收市新高，當日報6227.12點。連升2日，累計升253.08點，對上一次連升2日是4月9日。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是4月2日。

道指曾升最多0.84%，是4月22日後最大升幅，當日升幅為1.21%。高見38561.5點，是4月11日38598.98點後最高。收市報38503.69點，是4月9日後收市新高，當日報38883.67點。連升4日，累計升750.38點，對上一次連升4日是3月21日。連續第3日陽燭，對上一次連續第3日陽燭是3月21日。

標指曾升最多1.31%，是4月22日後最大升幅，當日升幅為1.44%。高見5076.12點，是4月17日5077.96點後最高。收市報5070.55點，是4月12日後收市新高，當日報5123.41點。連升2日，累計升103.32點，對上一次連升2日是3月28日。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是4月3日。

納指曾升最多1.81%，是4月11日後最大升幅，當日升幅為1.82%。高見15730.35點，是4月18日15786.12點後最高。收市報15696.64點，是4月16日後收市新高，當日報15865.25點。連升2日，累計升414.63點，對上一次連升2日是4月8日。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是4月11日。

 

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