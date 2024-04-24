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港股ADR升131點 夜期高水96點 出門問問上市 港交所、中海外等業績

美股向上，港股ADR升131點或0.8%，報16382點，即月恒指夜期升48點，報16925點，夜期高水96點。

個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升0.13%，折合報332.82元；阿里巴巴（9988）升1.74%，折合報71.01元；美團（3690）升1.07%，折合報109.77元；匯控（0005）升2.16%，折合報65.64元；建行（0939）升0.13%，折合報4.92元。

道期現升0.005%；標期現升0.2%；納期現升0.54%。日本東證指數現升0.91%；韓國KOSPI指數現升1.78%；澳洲S&P/ASX 200 指數現升0.42%。

VIX指數隔晚跌7.37%或1.25點，報15.69點。

紐油現升0.07%或0.06美元，報83.42美元；布油現升0.06%或0.06美元，報88.48美元；金價現升0.02%或0.69美元，報2322.71美元；LME 銅期貨隔晚跌1.25%或123美元，報9706.5美元。比特幣現升0.2%或135.25美元，報66488.95美元；美國10年期債息現升0.04%或0.0021厘，報4.6025厘。

今日焦點股份可留意：

出門問問（2438）上市，定價3.8元。

多間公司最快今日公布業績，包括，中廣核電力（1816）、中煤能源（1898）、中海外（0688）、長城汽車（2333）、海信家電（0921）、港交所（0388）、新高教（2001）、普拉達（1913）、上海石油化工股份（0338）、國微控股（2239）

建業新生活（9983）去年轉虧蝕逾5.7億人幣。

天齊（9696）盈警料首季盈轉虧，最多虧損43億人幣。

中電信（0728）首季多賺8%至約86億人幣。

中免（1880）首季盈利微升0.25%，收入跌一成。

英皇娛樂酒店（0296）料全年扭虧，轉賺至少5000萬元。

銀城生活服務（1922）：特別息預期派付期延至5月31日。

港交所（0388）：過去數年上市疲弱不單是香港，而是全球現象。

中國平安（2318）首季盈利跌逾4%至367億人幣，壽險及健康險新業務價值升兩成。

 

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