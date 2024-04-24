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恒指高開164點 科指升1.3% 出門問問潛水21%

恒指今早高開164點或0.98%，報16993點，大市成交金額34億元；國指今早高開54點或0.92%，報6008點。恒生科技指數開市報3495點，升1.33%。通訊服務、金融、非必需消費品股推動大市。上升股份比例為10.16%，下跌為2.47%，無升跌為87.36%。

騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、匯控（0005）貢獻恒指較多。中國銀行（3988）、中移動（0941）、潤啤（0291）拖累大市。

藍籌60隻升，7隻下跌，15隻無升跌。龍湖（0960）升2.36%，報9.56元，是升幅最大的藍籌，潤啤（0291）跌0.86%，報34.7元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股23隻升，1隻下跌，6隻無升跌。升幅最大的是小鵬（9868）開市報28.55元，升4.01%；跌幅最大的是微博－ＳＷ（9898）開市報63.8元，跌1.77%。

恒指續高於主要平均線。科指升穿100天線(3467.85點)。

ASMPT（0522）首季少賺43% 好過預期。開市報95.7元，升0.05%。

匯控（0005）：回購經已完成。開市報64.85元，升0.93%。

出門問問（2438）上市，定價3.8元。開市報2.98元，跌21.58%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，中廣核電力（1816）開市報2.61元，無升跌。中煤能源（1898）開市報7.78元，升1.04%。中海外（0688）開市報11.94元，升1.19%。長城汽車（2333）開市報10.98元，升1.86%。海信家電（0921）無成交，報29.3元。港交所（0388）開市報232.4元，升0.69%。新高教（2001）無成交，報2.21元。普拉達（1913）開市報59.8元，無升跌。上海石油化工股份（0338）開市報1.04元，升0.97%。國微控股（2239）停牌。

建業新生活（9983）去年轉虧蝕逾5.7億人幣。無成交，報0.92元。

天齊（9696）盈警料首季盈轉虧，最多虧損43億人幣。開市報31.65元，跌10.21%。

中電信（0728）首季多賺8%至約86億人幣。開市報4.38元，跌0.23%。

中免（1880）首季盈利微升0.25%，收入跌一成。開市報65.05元，升0.7%。

英皇娛樂酒店（0296）料全年扭虧，轉賺至少5000萬元。開市報0.375元，無升跌。

銀城生活服務（1922）：特別息預期派付期延至5月31日。無成交，報1.85元。

港交所（0388）：過去數年上市疲弱不單是香港，而是全球現象。開市報232.4元，升0.69%。

中國平安（2318）首季盈利跌逾4%至367億人幣，壽險及健康險新業務價值升兩成。開市報33.6元，升1.82%。

破頂股表現

破頂股包括，攜程（9961）創上市新高，見396.8元，開市報396.8元，升1.33%；ALCO HOLD RTS（2925）無成交，報25.85元。

破頂指數成份股包括，攜程（9961）創上市新高，見396.8元，開市報396.8元，升1.33%。

異動股

上升異動股，包括，亨鑫科技（1085）開市報1.33元，升14.66%；雲智匯科技（1037）開市報0.28元，升12%；安樂工程（1977）開市報1.15元，升10.58%；HYGIEIA GROUP（1650）開市報0.17元，升9.68%；中國恒天立信國際（0641）開市報0.29元，升9.43%；泰凌醫藥（1011）開市報0.026元，升8.33%；紫元元（8223）開市報1.84元，升8.24%；新時代能源（0166）開市報0.071元，升7.58%；金山雲（3896）開市報1.6元，升7.38%；卓越商企服務（6989）開市報1.35元，升6.3%。

下跌異動股，包括，出門問問（2438）開市報2.98元，跌21.58%；天齊鋰業（9696）開市報31.65元，跌10.21%；天譽置業（0059）開市報0.013元，跌7.14%；濠暻科技（2440）開市報1.01元，跌5.61%；環球戰略集團（8007）開市報0.08元，跌4.76%；利華控股集團（1346）開市報0.9元，跌4.26%；泛海集團（0129）開市報0.385元，跌3.75%；權威金融（0397）開市報0.13元，跌2.99%；米高集團（9879）開市報5.31元，跌2.93%；贛鋒鋰業（1772）開市報21.65元，跌2.7%；金源氫化（2502）開市報0.78元，跌2.5%。

 

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