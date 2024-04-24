恒指今早高開164點或0.98%，報16993點，大市成交金額34億元；國指今早高開54點或0.92%，報6008點。恒生科技指數開市報3495點，升1.33%。通訊服務、金融、非必需消費品股推動大市。上升股份比例為10.16%，下跌為2.47%，無升跌為87.36%。