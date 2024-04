英國《金融時報》形容茶百道是「今年香港最大IPO的失敗」。另《日經》引述為茶百道提供上市諮詢的銀行家表示:「我無言以對,(香港)市場氣氛太差了」。(I am speechless, the market sentiment is so bad)

該銀行家又表示,雖然形勢嚴峻,但(茶百道)花了那麼多錢,除了繼續上市,沒有其他方法。當被問及如何駕馭市場情緒時,他回應:「要堅強(Be strong)」。

其他報道

