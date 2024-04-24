港元現報7.8348元無升跌，曾貶值最多15點子，報7.8363元，亦曾升值最多12點子，報7.8336元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)、港元隔夜平均指數（HONIA）可看附圖。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升2.93點子至2.68964%，是2024年4月22日後最高；1星期HIBOR升9.02點子至3.37351%；2星期HIBOR跌6.21點子至3.67768%，是2023年9月4日後最低。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升0.77點子至4.46214%；6個月期HIBOR跌0.05點子至4.66941%；12個月期HIBOR升1.67點子至4.83024%。

美元指數現報105.661貶值0.014點或0.01%。

按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.43019%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-1.3209%，連續4日擴闊，利差是2023年9月05日後最闊，當日差距為-1.4117%。

對上一次連續4日擴闊，是4月10日，當日利差報-1.0559%。

其他報道

茶百道今早仍跌逾11% FT：今年港最大IPO的失敗 日經引述銀行家：無言以對 港市場氣氛差

商湯稱其AI性能超越GPT-4 Turbo 曾升逾36%

麗新發展據報擬出售 倫敦金融城項目 曾跌逾15% 創上市新低

Tesla擬裁員逾6000人

積金評級料4月強積金負回報 人均虧損約3300元

美國國會通過TikTok「不賣就禁」法案

Tesla首季盈利、收入遜預期 將推更低價車型

中國需求疲軟 Gucci首季銷售額跌18%

A股三大指數全線高開 人行零投放零回籠

恒指高開164點 科指升1.3% 出門問問潛水21%

ASMPT首季少賺43% 好過預期

匯控：回購經已完成

港股ADR升131點 夜期高水96點 出門問問上市 港交所、中海外等業績

美息回軟美股升 道指升263點 Tesla收市後時段升逾13%

北水增持中行 減持國美