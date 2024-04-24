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港元拆息個別發展 1個月HIBOR連跌6日

港元拆息個別發展。與樓按相關的一個月HIBOR連跌6日，跌5.1點子至3.96542%，是2023年9月4日後最低，當日報3.68577%。對上一次連跌6日是4月08日，當日拆息報4.44929%。

港元現報7.8348元無升跌，曾貶值最多15點子，報7.8363元，亦曾升值最多12點子，報7.8336元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)、港元隔夜平均指數（HONIA）可看附圖。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升2.93點子至2.68964%，是2024年4月22日後最高；1星期HIBOR升9.02點子至3.37351%；2星期HIBOR跌6.21點子至3.67768%，是2023年9月4日後最低。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升0.77點子至4.46214%；6個月期HIBOR跌0.05點子至4.66941%；12個月期HIBOR升1.67點子至4.83024%。

美元指數現報105.661貶值0.014點或0.01%。

按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.43019%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-1.3209%，連續4日擴闊，利差是2023年9月05日後最闊，當日差距為-1.4117%。

對上一次連續4日擴闊，是4月10日，當日利差報-1.0559%。

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