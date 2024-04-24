另外，「全港首間蔬菜花店」亦正式登陸藍田啟田市場，多款蔬菜花束供市民免費換領。香港街市於指定日子安排了駐場花藝師服務，會員可直接於街市選購時令新鮮蔬菜，將其變成獨一無二「窩心即包蔬菜花」花束。

香港街市表示，只要成為香港街市會員，並在活動日子(5月4、5、11及12日、下午3時至5時)於啟田市場消費滿指定金額，即可免費換領蔬菜花束；會員即日消費滿 288元，可換領迷你蔬菜花1束(每日限量100份)；會員即日消費滿 388元，則可即場自行選購蔬菜，交給花藝師紮成一束「窩心即包蔬菜花」(每日名額30個)。即日起至 5月3日，香港街市App會員可用250分免費預訂 「520蔬菜花」1束(限量200份)，數量有限，換完即止。

香港街市透露，為隆重其事，「聲夢小花」姚焯菲 (Chantel) 和靚媽「長腳蟹」呂慧儀更親身到啟田市場，提前準備母親節驚喜。

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