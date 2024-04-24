環球市場延續近日升勢，港股亦連升3日，市場續炒科技股，科指續跑贏恒指。恒指重上17000點關，高位17147點。
恒指今早高開164點，高位升318點，低位升105點，高低波幅212點。通訊服務、非必需消費品、金融股推動大市。上升股份比例為31.81%，下跌為20.59%，無升跌為47.58%。
恒指半日升281點或1.67%，報17110點，大市成交金額708億元；國指升107點或1.8%，報6061點。恒生科技指數收報3539點，升2.62%。
藍籌股成交金額373.7億元，佔大市成交52.78%；科指成份股成交金額240.7億元，佔大市成交33.99%；國指成份股成交金額336.12億元，佔大市成交47.47%。
24隻雙櫃台股，總成交0.74億元人民幣，相當於約0.8億港元，佔大市成交的0.11%。
窩輪及牛熊證成交金額減少5.08%，至73.63億元，佔大市成交10.38%。牛熊證成交金額33.56億元，減少9.27%；窩輪成交金額40.06億元，減少1.25%。
騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、友邦（1299）貢獻恒指較多。工行（1398）、理想汽車（2015）、藥明生物（2269）拖累大市。
藍籌71隻升，9隻下跌，2隻無升跌。李寧（2331）升6.27%，收報19.66元，是升幅最大的藍籌，舜宇（2382）跌5.73%，收報33.7元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股24隻升，5隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是商湯（0020）停牌；跌幅最大的是舜宇（2382）見52周低33.3元，收報33.7元，跌5.73%。
恒指續高於主要平均線。科指升穿100天線(3468.29點)。
北水南下合計淨流入9.59億元，較上日減少59%，連續第18日流入，累計流入851.6億元，對上一次連續18日淨流入是3月11日。南水北上合計淨流入17.95億元人民幣，終止連續1日流出。
茶百道（2555）今早仍跌逾11% FT：今年港最大IPO的失敗 日經引述銀行家：無言以對 港市場氣氛差。收報11.5元，跌10.16%。
商湯（0020）稱其AI性能超越GPT-4 Turbo 曾升逾36%。停牌。
麗新發展（0488）據報擬出售 倫敦金融城項目 曾跌逾15% 創上市新低。創上市新低，見0.42元，收報0.48元，跌3.03%。
ASMPT（0522）首季少賺43% 好過預期。收報102.9元，升7.58%。
匯控（0005）：回購經已完成。收報64.65元，升0.62%。
出門問問（2438）上市，定價3.8元。曾跌最多21.58%，收報3.11元，跌18.16%。
多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，中廣核電力（1816）收報2.68元，升2.68%。中煤能源（1898）收報7.66元，跌0.52%。中海外（0688）收報12.14元，升2.88%。長城汽車（2333）收報10.88元，升0.93%。海信家電（0921）收報27.75元，跌5.29%。港交所（0388）收報234.8元，升1.73%。新高教（2001）收報2.26元，升2.26%。普拉達（1913）收報60元，升0.33%。上海石油化工股份（0338）收報1.03元，無升跌。國微控股（2239）停牌。
建業新生活（9983）去年轉虧蝕逾5.7億人幣。收報1.09元，升18.48%。
天齊（9696）盈警料首季盈轉虧，最多虧損43億人幣。創上市新低，見28.25元，收報28.8元，跌18.3%。
中電信（0728）首季多賺8%至約86億人幣。收報4.37元，跌0.46%。
中免（1880）首季盈利微升0.25%，收入跌一成。收報65.95元，升2.09%。
英皇娛樂酒店（0296）料全年扭虧，轉賺至少5000萬元。收報0.37元，跌1.33%。
銀城生活服務（1922）：特別息預期派付期延至5月31日。收報1.89元，升2.16%。
港交所（0388）：過去數年上市疲弱不單是香港，而是全球現象。收報234.8元，升1.73%。
中國平安（2318）首季盈利跌逾4%至367億人幣，壽險及健康險新業務價值升兩成。收報34.05元，升3.18%。
破頂股包括，GC CONSTRUCTION（1489）創上市新高，見0.77元，收報0.7元，跌5.41%；中國移動（80941）創上市新高，見65.25元，收報65.2元，升1.48%；Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1112元，收報1112元，升0.09%；安碩中國國債－Ｒ（83038）創上市新高，見53.32元，收報53.32元，升0.04%；美中嘉和（2453）創上市新高，見32.3元，收報32元，升3.9%；華晨中國（1114）創52周高，見7.63元，收報7.61元，升2.15%；中國外運（0598）創52周高，見4.21元，收報4.21元，升2.68%。
破頂指數成份股包括，攜程（9961）創上市新高，見398元，收報397.4元，升1.48%；萬洲（0288）創52周高，見5.92元，收報5.84元，升0.69%；中國銀行（3988）創52周高，見3.46元，收報3.46元，升0.58%；中移動（0941）創52周高，見70.55元，收報70.4元，升1.22%；華潤電力（0836）創52周高，見20.35元，收報19.84元，升1.43%；農業銀行（1288）創52周高，見3.55元，收報3.53元，升0.86%。
29隻股份創上市新低，其中十隻包括，奧園（3883）低見0.094元，收報0.094元，跌5.05%；美的置業（3990）低見3.52元，收報3.57元，升0.28%；首創鉅大（1329）低見0.19元，收報0.19元，跌5%；中梁（2772）低見0.144元，收報0.166元，升5.06%；泛海酒店（0292）低見0.052元，收報0.052元，跌7.14%；綠地香港（0337）低見0.183元，收報0.189元，無升跌；麗新發展（0488）低見0.42元，收報0.48元，跌3.03%；高山企業（0616）低見0.168元，收報0.19元，升11.76%；茂業國際（0848）低見0.139元，收報0.142元，跌2.07%；中天順聯（0994）低見0.181元，收報0.21元，升2.94%。
33隻股份創52周低，其中十隻包括，中海宏洋（0081）低見1.43元，收報1.47元，跌2.65%；舜宇（2382）低見33.3元，收報33.7元，跌5.73%；銀杏教育（1851）低見0.7元，收報0.7元，跌6.67%；中國海外宏洋集團（0081）低見1.43元，收報1.47元，跌2.65%；瘋狂體育（0082）低見0.078元，收報0.081元，無升跌；HERALD HOLD（0114）低見0.425元，收報0.425元，跌2.3%；粵海置地（0124）低見0.245元，收報0.26元，跌10.34%；協合新能源（0182）低見0.59元，收報0.6元，升1.69%；順豪物業（0219）低見0.74元，收報0.74元，跌5.13%；珠江船務（0560）低見0.71元，收報0.77元，跌1.28%。
異動股
上升異動股，包括，中國華君（0377）收報1.74元，升117.5%；錦勝集團（控股）（0794）收報0.3元，升58.73%；CTR HOLDINGS（1416）收報0.085元，升44.07%；環球實業科技（1026）收報0.16元，升39.13%；力天影業（9958）收報2.11元，升37.91%；透雲生物（1332）收報0.2元，升33.33%；商湯（0020）停牌；INTL GENIUS（0033）收報5.01元，升30.13%；創美藥業（2289）收報12.82元，升29.89%。
下跌異動股，包括，迪米生活控股（1667）收報0.226元，跌24.67%；新百利融資（8439）創上市新低，見0.485元，收報0.485元，跌19.17%；天齊鋰業（9696）創上市新低，見28.25元，收報28.8元，跌18.3%；出門問問（2438）平上市高位#N/A N/A元，平上市低位#N/A N/A元，收報3.11元，跌18.16%；中油潔能控股（1759）收報0.41元，跌18%；華控康泰（1312）收報0.03元，跌16.67%；金威醫療（8143）收報0.184元，跌16.36%；宏海控股集團（8020）收報0.016元，跌15.79%；承輝國際（1094）收報0.43元，跌15.69%；MINDTELL TECH（8611）收報0.06元，跌15.49%。
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