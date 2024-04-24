首季集團實現合約物業銷售額為602.1億元，較2023年首季的836億元，按年跌27.98%；相應銷售面積為 202 萬平方米。

期內，集團在中國內地兩個城市新增兩幅土地，新增總建築面積 14 萬平方米，總地價16億元。

集團指，中國房地產行業依然延續下行築底態勢，成交低迷。 但中央政府明確積極的財政政策要適度加力，穩健的貨幣政策要靈活適度，推出一系列支持剛性和改善性住房需求政策，將有助於房地產市場企穩向 好及長期健康穩定發展。憑藉穩健的財務狀況和厚實的資源優勢，集團有 信心以穩健優異的經營績效回報股東的信任。

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