中海外（0688）公布，截至今年3月底的首季經營溢利為66.5億元人民幣（下同），剔除匯兌淨損益後的經營溢利按年上升 22.2%；首季收入為365億元，按年上升 14.4%；集團指，繼續保持穩健的財務狀況與強勁的成本優勢，淨借貸比率和融資成本維持於行業低水平。
首季集團實現合約物業銷售額為602.1億元，較2023年首季的836億元，按年跌27.98%；相應銷售面積為 202 萬平方米。
期內，集團在中國內地兩個城市新增兩幅土地，新增總建築面積 14 萬平方米，總地價16億元。
集團指，中國房地產行業依然延續下行築底態勢，成交低迷。 但中央政府明確積極的財政政策要適度加力，穩健的貨幣政策要靈活適度，推出一系列支持剛性和改善性住房需求政策，將有助於房地產市場企穩向 好及長期健康穩定發展。憑藉穩健的財務狀況和厚實的資源優勢，集團有 信心以穩健優異的經營績效回報股東的信任。
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