期內主要業務收入較2023年第一季下跌7%，反映標題平均每日成交額下跌令交易及結算費減少、保證金與結算所基金的投資收益淨額減少以及上市費收入減少。

港交所今年首季標題平均每日成交金額994億元，按年跌22%，按季則升9%。滬股通及深股通平均每日成交金額1330億元人民幣，升37%；港股通平均每日成交金額311億元，跌17%。債券通北向通平均每日成交金額452億人民幣，升22%兼創新高。

期內衍生產品合約平均每日成交合約張數錄得季度新高紀錄，較2023年第四季和2023年第一季分別上升12%和6%；LME收費交易金屬合約的平均每日成交 量較2023年第四季和2023年第一季分別上升6%和31%。

港交所指出，首季營運支出按年升8%，主要源於僱員費用增加，包括增聘人手、薪酬調整以及向高級管理層支付的一次性退休福利，但鎳市場事件的專業費用減少及香港交易所慈善基金的慈善捐款減少已抵消部分增幅。

行政總裁陳翊庭表示，儘管全球宏觀環境疲弱，港交所的衍生産品及商品業務仍然表現强勁，衍生産品的成交量更創下季度新高。雖然股票市場受宏觀市場氣氛影響持續疲軟，但今年3月和4月的平均每日成交額已經明顯回升，顯示投資者信心有所復蘇。

她續稱，互聯互通機制成交量持續上升，滬股通、深股通以及債券通的成交量均大幅增加，其中債券通成交量更創下季度新高。中國證監會近期宣布多項支持香港資本市場發展的舉措，包括擴大滬深港通下合資格ETF範圍、將房地產投資信託基金納入滬深港通、支持人民幣股票交易櫃台納入港股通、支持內地行業龍頭企業來香港上市等，這些舉措將進一步提升香港資本市場的吸引力。

展望未來，雖然當前的環境充滿挑戰，但港交所仍保持樂觀，看好中國經濟的長期增長趨勢，也看好拓展與東南亞和中東地區資本市場的聯繫可以帶來的機遇，交易所將善用科技提升市場活力。

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