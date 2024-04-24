中環人則認為，在目前的市場條件下，對港交所的好處需要時間才能實現；而短期內對ETF的增量流入亦可能有限。唯一較明確的是，REITs可能會受益更多，因為其具有吸引力的收益率，

間接利好是，市場對於資本管制收緊的風險的擔憂，可能有所減輕。但半杯水理論，新政策大多只是存量而非增量，同時也突顯出保險業的利好不足。

月前寫《如何放大去看友邦跌勢》一文，其後友邦股價可謂愈跌愈有，股價曾經兩個交易日跌11%，而恒指「僅」跌3%。友邦為首的保險業何以仍被冷落？

除了大戶因宏觀因素「沽個市」等解釋，走資概念兩大板塊，即保險、賭股等港/美元計價股份及資產，最易受資本管制憂慮所影響，的確沽壓深重。「當時仍未知保險業史無前例清洗太平地。」

2024年4月11日，保監局與廉署首次採取聯合行動，打擊專門向內地客戶提供無牌銷售保單的貪污及違規行為。雖然大行指影響不大，但散戶的想法未必一致。

大家不善忘的話，會記得內地當局今年2月表明跨境保險通，其做法與內地法規對境內投保的要求有衝突，現階段開試展點的時機不成熟。

雖然港交所首席經濟學家巴曙松指，如果有條件，可以把互聯互通的成功經驗，拓展到更多更廣泛的的金融產品領域，例如商品及保險等。

但核心問題可能是，在跨境保險通推出前，香港保監局是否也有應有之義，已經開始主動整改，「執正」跨境銷售行為的操守？

上述涉案的保險經紀公司就轉介人售出的保單，支付異常大額轉介費，在收取佣金後，懷疑將部分保單的逾九成佣金支付予相關轉介人，藉此鼓勵轉介人誘使內地客戶向本港獲授權保險公司購買長期保單。

個別保險公司未必明知故犯，或是視若無睹，讓經紀有空間擦邊球。由於向客戶就保單提供意見並且銷售保單，屬於受規管活動，但該等轉介人並不持有所需牌照，所以即是無牌經營。

經紀要給人對理財產品及市場有深入了解、熟知各種產品及結構性工具的印象，才能為客户提供合適投資方案。保險公司都會準備各色各樣的產品說明，用上微信、小紅書的style及format，但又要帶點港味的吃喝玩樂，吸引跨境MCV客。

即使未取得內地牌照的香港保險公司，都照樣準備經「艇仔」target內地客，連其CEO都怕有朝一日，如果在推銷跨境保險產品時出事，會被內地監管點名甚至被招呼，所以灰色地帶得來，L&C都做得特別足。

而產品wise，行內公認是以富通保險及永明的賣得較好，近一兩年較為突出，而友邦憑其品牌及市佔率，據講亦交到數；其他聲稱真心想做的，仍然落後有一大段距離。

說回友邦，下周一開市前公布第一季度營運指標。近來股價是2024年預期市盈率的1.5倍。而歐洲和美國壽險公司的市帳率為1.2倍/1.3倍（根據彭博數據）。

由於在2023年沒有出現強勁增長，在連續下降兩年後，投資者擔憂股東回報政策，及在收益率下降的環境中內地的「增長質量」，例如通過提供槓桿和資本配置的目標。

債券收益率的變動確是保險股另一重阻力。中國10年期政府債券收益率在2024年第一季度下降了約30個基點，相較於2023年3月，收益率下降了約60個基點。

分析員最新共識是友邦2020年和2022年因受到新冠疫情影響，令其新業務對盈利能力和自由盈餘（free surplus)，做成了延遲的影響。

大摩相信，友邦的新業務價值和利潤率是投資者最關注的指標，而友邦未來幾年可以繼續實現兩位數的新業務價值增長，利潤率將見底，從而推動短期內re-rating。

但說到底，跨境監管「走塑」，保險業前景就像盲盒，能見度暫時減低，風險包括內地新政策銷售增長放緩（尤其是高利潤的保障型產品）；香港服務主要面向MCV的代理人業務難及以前等。

久利生