另外，屯門市廣場更舉辦小紅書驚喜活動「屯門市廣場來買單」。5月1日至5日期間，凡於屯門市廣場商戶累積消費滿510元或以上，並即日將購物體驗分享至小紅書及設置為公開可見，再把相關小紅書筆記連結發訊息至「香港屯門市廣場」小紅書官方帳戶，整單消費即有機會獲得該消費之對應S現金券，得獎名額共有80個。

旅客在5月1日至5日期間，只要出示有效旅遊證件，及關注屯門市廣場微信及小紅書官方帳戶，即可換領B3X/B3M單程跨境巴士車票一張，只需20分鐘就可以往來屯門至深圳灣。每日名額200個，每人只可換領優惠一次，先到先得，換完即止。同時，旅客於場內消費滿5,000元，更可獲200元 S現金券。

信和集團資產管理董事蔡碧林表示，今年為疫情後第二個五一黃金周，預計有 80 萬旅客到 訪。在香港政府大力推動盛事及經濟下，相信吸引到更多本地市民及旅客樂意在港消費及玩樂。預計五一期間，商埸人流及生意額，對比去年同期會上升約15%。