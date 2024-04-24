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信和三大商場推出「5.1 狂歡節」 蔡碧林料人流及生意額升15%

為推動本港經濟及吸引旅客來港消費，信和集團旗下商場於5.1黃金週推出大型推廣活動，信和和集團旗下三大商場屯門市廣場、奧海城及荃新天地，5月1日至5日一連5日豪派5,100份精彩禮品。顧客只要有效旅遊證件號碼或香港身份證號碼包含「1」、「2」、「3」、「4」或「5」其中一個數字，於參與商場憑任何即日電子貨幣消費，即可換取免費電影包場活動入場券觀看首日上映的「九龍城寨之圍城」、米芝蓮及特色美食、現金券等。

另外，屯門市廣場更舉辦小紅書驚喜活動「屯門市廣場來買單」。5月1日至5日期間，凡於屯門市廣場商戶累積消費滿510元或以上，並即日將購物體驗分享至小紅書及設置為公開可見，再把相關小紅書筆記連結發訊息至「香港屯門市廣場」小紅書官方帳戶，整單消費即有機會獲得該消費之對應S現金券，得獎名額共有80個。

旅客在5月1日至5日期間，只要出示有效旅遊證件，及關注屯門市廣場微信及小紅書官方帳戶，即可換領B3X/B3M單程跨境巴士車票一張，只需20分鐘就可以往來屯門至深圳灣。每日名額200個，每人只可換領優惠一次，先到先得，換完即止。同時，旅客於場內消費滿5,000元，更可獲200元 S現金券。

信和集團資產管理董事蔡碧林表示，今年為疫情後第二個五一黃金周，預計有 80 萬旅客到 訪。在香港政府大力推動盛事及經濟下，相信吸引到更多本地市民及旅客樂意在港消費及玩樂。預計五一期間，商埸人流及生意額，對比去年同期會上升約15%。