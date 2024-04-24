第一筆向南岸借出的貸款，涉及3000萬元本金，為期六個月，年利率12厘﹔而第一筆向陳國強借出的貸款，涉及2000萬元本金，為期一年零九日，年利率18厘﹔第二筆向陳國強借出的貸款，涉及600萬元本金，為期一年零兩日，年利率18厘。

公司指，上述貸款融資項下的所有本金及應計利息後續已悉數償還予間接全資附屬公司。

公司指，由於涉及南岸及陳國強的第一筆貸款均構成公司一項須予披露交易，涉及陳國強的第二筆貸款則不構成須予披露交易。然而公司無根據上市規則及時通知及宣佈授予南岸貸款融資、陳國強的第 一次貸款融資及第二次貸款融資。

公司指，為防止今後再次發生類似事件，公司已就與上市規則擬進行交易相關之百分比率之適當計算方法，向負責員工提供指導材料及培訓；強化擬進行交易之報告程序，以致集團會計及財務部門，及集團公司秘書部及董事會將持續評估擬進行交易，以確保符合上市規則﹔安排外部顧問對集團董事、高級管理層及僱員持續進行法律及法規規定培訓；及借貸政策內引入上市規則計算規模測試之特定程序，及兩級審閱制。

此外，梧桐國際公布，執行董事及副主席邢少南已因其個人事務辭任﹔執董張廷基將由公司董事總經理調任為副主席﹔公司又委任麥嘉龍為公司執董及董事總經理，三項變動均自5月1日起生效。