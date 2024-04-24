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世茂服務向世茂集團收購停車位及倉儲單位涉資3647萬人幣

屢被質疑利用物管公司輸血的內房世茂集團（0813），今日再與世茂服務（0873）進行關連交易。世茂服務今日晚間公布，旗下間接全資附屬上海潤尚將向世茂收購若干停車位及倉儲單位，總對價3647.3萬元人民幣（下同），對價將以世茂服務內部資源償付。

據第一份收購協議，世茂服務將收購世茂位於福建倉山區的國風長安項目180個停車位，項目已峻工交付予業主，對價為3600萬元，對價將於5月19日前支付，世茂服務將以內部資源償付。

據第二份收購協議，世茂服務將收購世茂江蘇徐州市世茂天城項目的10個倉儲單位，項目亦已峻工交付予業主，對價47.32萬元，對價將於5月19日前支付，同樣世茂服務將以內部資源償付。

對於再進行關連交易，世茂服務表示，目標資產所在的兩個項目均已竣工，並交付予業主，由於該等項目的房地產營銷團隊即將撤出該等項目，而集團為提供持續物業服務的供應商，認為收購事項及接管目標資產將更方便集團未來管理、銷售或租賃該等資產。 

世茂服務認為，該等項目的住戶對停車位及倉儲單位仍有穩定需求。基於目標資產的建築面積、位置、定位及行業趨勢；集團提供轉售服務的預期經營成本；及未來管理該等資產的便利性，公司認為收購事項將讓集團為該等項目的業主提供更佳服務，亦將會為集團提供機會變現有關資產，並為股東帶來有價值的回報。