道瓊斯工業平均指數收跌42點，跌幅0.12%，報38460點。標普500指數收漲1點，升幅0.03%，報5071點。納斯達克綜合指數收漲16點，或0.11%，報15712點。

家得寶跌1.77%，報333.01美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖累39點，而蘋果升1.27%，報169.02元，貢獻道指13點。

科技股方面，蘋果收市報169.02元，升1.27%，谷歌母公司Alphabet收市報159.13元，升0.54%，亞馬遜收市報176.59元，跌1.64%，Facebook收市報493.5元，跌0.52%。

歐洲STOXX 600指數收跌0.43%，報505點。德國DAX指數收跌0.27%，報18088點；法國CAC 40指數跌0.18%，報8091點；英國富時100指數收跌0.06%，報8040點。

納斯達克中國金龍指數收漲1.06%，報6134點。

美國2年期債息曾跌最多0.5%，是4月23日後最大跌幅，當日跌幅為1.24%。低見4.9061厘，是4月19日4.875厘後最低。收市報4.9269厘，是4月15日後收市新低，當日報4.9205厘。連跌4日，累計跌0.0593厘，對上一次連跌4日是3月8日。

美國10年期債息曾升最多1.48%，是4月16日後最大升幅，當日升幅為2.02%。高見4.6686厘，是4月17日4.6819厘後最高。收市報4.6417厘，是4月16日後收市新高，當日報4.6674厘。

美2年期10年期債息續倒掛，曾收窄至27.488基點，是1月31日24.56基點後最窄。收市報28.723基點，是1月29日後收市最窄，當日報24.814基點。連續3日收窄，累計8.213基點，對上一次連升3日是4月2日。

美3個月10年期債息續倒掛，曾收窄至75.376基點，是4月22日74.789基點後最窄。收市報79.889基點，是4月18日後收市最窄，當日報78.107基點。連續3日收窄，累計1.779基點，對上一次連升3日是4月1日。

金龍指數曾升最多1.87%，高見6184.67點，是4月11日6281.5點後最高。收市報6134.89點，是4月11日後收市新高，當日報6227.12點。連升3日，累計升316.94點，對上一次連升3日是4月1日。第1日陰燭，對上一次連續第1日陰燭是4月19日。

道指曾跌最多0.5%，是4月15日後最大跌幅，當日跌幅為0.86%。低見38310.55點，是4月23日38297.72點後最低。收市報38460.92點，是4月22日後收市新低，當日報38239.98點。第1日陰燭。

標指曾升最多0.37%，是4月23日後最大升幅，當日升幅為1.31%。高見5089.48點，是4月15日5168.43點後最高。收市報5071.63點，是4月12日後收市新高，當日報5123.41點。連升3日，累計升104.4點，對上一次連升3日是3月20日。第1日陰燭。

納指曾升最多0.91%，是4月23日後最大升幅，當日升幅為1.81%。高見15839點，是4月17日15957.03點後最高。收市報15712.75點，是4月16日後收市新高，當日報15865.25點。連升3日，累計升430.74點，對上一次連升3日是4月9日。第1日陰燭。

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