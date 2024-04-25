個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌0.25%，折合報343.35元；阿里巴巴（9988）升0.75%，折合報73.05元；美團（3690）跌0.23%，折合報113.34元；匯控（0005）升0.91%，折合報65.29元；建行（0939）跌0.5%，折合報4.91元。

道期現跌0.149%；標期現跌0.55%；納期現跌1.06%。日本東證指數現跌1.04%；韓國KOSPI指數現跌0.87%；澳洲S&P/ASX 200 指數休市。

VIX指數隔晚升1.78%或0.28點，報15.97點。

紐油現跌0.08%或0.07美元，報82.74美元；布油現跌0.07%或0.06美元，報87.95美元；金價現升0.12%或2.97美元，報2319.14美元；LME 銅期貨隔晚升0.69%或67美元，報9773.5美元。比特幣現升0.96%或619.11美元，報64668.81美元；美國10年期債息現升0.04%或0.0021厘，報4.6438厘。

今日焦點股份可留意：

多間公司最快今日公布業績，包括，灣區發展（0737）、中國鋁業（2600）、龍源電力（0916）、中海油（0883）、中海油田服務（2883）、中船防務（0317）、福耀玻璃（3606）、粵海投資（0270）、粤海置地（0124）、中興通訊（0763）等。

世茂服務（0873）向世茂集團（0813）收購停車位及倉儲單位涉資3647萬人幣。

梧桐國際（0613）漏報附屬公司三筆貸款，借款人包括陳國強。

新高教（2001）中期多賺10.6%，股息擬改至一年一派。

億達中國（3639）指與清盤呈請人達成共識，同意撤回清盤呈請。

長建（1038）、長實（1113）及電能（0006）收購北愛最大配氣網絡Phoenix Energy涉及價值74億。

京投軌道交通科技（1522）首季新簽及中標項目金額4.9億元人幣。

中煤能源（1898）首季少賺三成，收入跌23%。

六賭股上載業績，銀娛（0027）資產淨值達180億佔龍頭，澳博（0880）旗下澳娛擬活化新馬路。

港交所（0388）委唐家成任主席，接替史美倫。

新東方（9901）第三財季經調整淨利潤錄1.047億美元，按年升9.8%。

赤子城（9911）首季社交業務收入料最多升71%，平均月活躍用戶2855萬。

長城汽車（2333）首季盈利升逾17倍至32.3億人幣。

海信家電（0921）首季多賺六成，收入升21%。

商湯（0020）復牌，除AI業務更新外，不涉其他內幕。

阿里巴巴（9988）旗下阿里雲：海外市場減價以釋放技術紅利，繼續加大在港投資。

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