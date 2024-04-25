恒指今早低開57點或0.34%，報17144點，大市成交金額23億元；國指今早低開19點或0.33%，報6080點。恒生科技指數開市報3556點，跌0.48%。通訊服務、金融、非必需消費品、能源股推低大市。上升股份比例為5.06%，下跌為5.61%，無升跌為89.32%。