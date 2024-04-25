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恒指低開57點 科指跌0.48% 網易跌1% 東方甄選跌7% 商湯升17%

恒指今早低開57點或0.34%，報17144點，大市成交金額23億元；國指今早低開19點或0.33%，報6080點。恒生科技指數開市報3556點，跌0.48%。通訊服務、金融、非必需消費品、能源股推低大市。上升股份比例為5.06%，下跌為5.61%，無升跌為89.32%。

騰訊（0700）、匯控（0005）、港交所（0388）拖累大市。友邦（1299）、中銀香港（2388）、中海外（0688）貢獻恒指較多。

藍籌11隻升，42隻下跌，29隻無升跌。中海外（0688）升1.15%，報12.28元，是升幅最大的藍籌，網易（9999）跌1.62%，報145.7元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股6隻升，16隻下跌，8隻無升跌。升幅最大的是商湯（0020）開市報0.94元，升17.5%；跌幅最大的是東方甄選（1797）開市報16.3元，跌7.49%。

恒指續高於主要平均線。科指續高於主要平均線。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，灣區發展（0737）開市報1.7元，無升跌。中國鋁業（2600）開市報4.94元，無升跌。龍源電力（0916）開市報5.92元，無升跌。中海油（0883）開市報18.68元，跌0.21%。中海油田服務（2883）開市報8.87元，無升跌。中船防務（0317）無成交，報10.46元。福耀玻璃（3606）開市報42.3元，升0.71%。粵海投資（0270）開市報3.51元，無升跌。粤海置地（0124）無成交，報0.26元。中興通訊（0763）開市報16.24元，無升跌。

世茂服務（0873）向世茂集團收購停車位及倉儲單位涉資3647萬人幣。世茂服務無成交，報0.74元。世茂集團（0813）無成交，報0.32元。

梧桐國際（0613）漏報附屬公司三筆貸款，借款人包括陳國強。無成交，報0.215元。

新高教（2001）中期多賺10.6%，股息擬改至一年一派。開市報2.3元，升0.44%。

億達中國（3639）指與清盤呈請人達成共識，同意撤回清盤呈請。停牌。

長建（1038）、長實及電能收購北愛最大配氣網絡Phoenix Energy涉及價值74億。長建開市報44.5元，升0.34%。長實（1113）開市報32.3元，升0.16%。電能（0006）無成交，報44.7元。

京投軌道交通科技（1522）首季新簽及中標項目金額4.9億元人幣。開市報0.27元，升1.89%。

中煤能源（1898）首季少賺三成，收入跌23%。開市報7.71元，升1.05%。

六賭股上載業績，銀娛（0027）資產淨值達180億佔龍頭，澳博（0880）旗下澳娛擬活化新馬路。銀娛開市報35元，無升跌。澳博（0880）無成交，報2.86元。

港交所（0388）委唐家成任主席，接替史美倫。開市報236元，跌1.26%。

新東方（9901）第三財季經調整淨利潤錄1.047億美元，按年升9.8%。開市報60.3元，跌14.95%。

赤子城（9911）首季社交業務收入料最多升71%，平均月活躍用戶2855萬。開市報2.93元，無升跌。

長城汽車（2333）首季盈利升逾17倍至32.3億人幣。開市報11.76元，升4.81%。

海信家電（0921）首季多賺六成，收入升21%。開市報29元，升1.4%。

商湯（0020）復牌，除AI業務更新外，不涉其他內幕。開市報0.94元，升17.5%。

阿里巴巴（9988）旗下阿里雲：海外市場減價以釋放技術紅利，繼續加大在港投資。開市報72.5元，無升跌。

破頂股表現

破頂股包括，知行汽車（1274）創上市新高，見106.9元，開市報106.9元，升0.47%；中國外運（0598）創52周高，見4.27元，開市報4.27元，升0.47%。

異動股

上升異動股，包括，商湯-W（80020）開市報0.95元，升30.14%；商湯（0020）開市報0.94元，升17.5%；匯漢控股（0214）開市報0.45元，升12.5%；彩生活（1778）開市報0.19元，升11.76%；裕承科金（0279）開市報0.034元，升9.68%；環球戰略集團（8007）開市報0.091元，升8.33%；RAFFLESINTERIOR（1376）開市報0.285元，升7.55%；天彩控股（3882）開市報1.32元，升7.32%。

下跌異動股，包括，新東方（9901）開市報60.3元，跌14.95%；北海康成－Ｂ（1228）開市報0.4元，跌14.89%；卓航控股（1865）開市報0.024元，跌7.69%；東方甄選（1797）開市報16.3元，跌7.49%；鼎億集團投資（0508）開市報0.27元，跌6.9%；第四範式（6682）開市報48元，跌4.76%；卓越教育集團（3978）開市報3.1元，跌4.62%。

 

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