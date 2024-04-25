港元拆息普遍向上。與樓按相關的一個月HIBOR終止6連跌，升4.35點子至4.00893%，是4月23日後最高，當日報4.01637%。
港元現報7.8293元升值24點子，曾貶值最多5點子，報7.8322元，亦曾升值最多32點子，報7.8285元。
港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)、港元隔夜平均指數（HONIA）可看附圖。
短線拆息方面，隔夜HIBOR升50.73點子至3.19691%，是2024年4月18日後最高；1星期HIBOR升23.63點子至3.60976%；2星期HIBOR升12.86點子至3.80625%。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR升1.04點子至4.4725%；6個月期HIBOR跌0.07點子至4.66869%；12個月期HIBOR跌1.24點子至4.8178%。
美元指數現報105.762貶值0.095點或0.09%。
按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.43133%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-1.415%，連續5日擴闊，利差是2023年9月04日後最闊，當日差距為-1.7576%。
對上一次連續5日擴闊，是2024年4月11日，當日利差報-1.1258%。
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