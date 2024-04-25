報告指出，蘋果正在重新檢視與調整頭戴裝置發展藍圖，故Vision Pro在2025年可能無新機種，而市場先前預期明年下半年或第四季會有新機型，蘋果目前預期2025年Vision Pro出貨量可能按年錄得衰退。

郭明錤表示，Vision Pro遭削減訂單，意味著下列新趨勢發展可能低於市場預期。第一，MR頭戴裝置。Vision Pro的挑戰在於不犧牲透視 (see-through) 的使用者體驗下，需同時解決欠缺關鍵應用、售價與頭戴舒適度的問題。相較之下，VR雖然也是利基市場，但至少有已經被驗證成功的應用 (遊戲) 與趨勢能見度優於MR。

第二，Pancake。因手機的光學規格升級已放緩數年，投資人期待單價顯著高於鏡頭的Pancake能成為光學產業的新成長驅動。Vision Pro低於預期的出貨量將讓Pancake可見未來對光學產業的營收貢獻低於投資人預期。

第三，Micro OLED。Vision Pro/MR頭戴裝置為Micro OLED的最關鍵應用。在關鍵應用成長趨勢不如預期下，Micro OLED大量生產與被其他小尺寸消費電子裝置採用的時程將延後。

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