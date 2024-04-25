moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

蘋果下修今年Vision Pro出貨量 郭明錤稱三大新趨勢發展或低於市場預期

天風國際證券分析師郭明錤發表報告指，蘋果(美：AAPL)已下修2024年Vision Pro出貨量至40至45萬部，市場原先預計出貨量達70至80萬部或以上。郭明錤表示，蘋果在非美國市場發售Vision Pro前削減訂單，代表美國市場需求急劇下滑超過預期，讓蘋果連帶保守看待非美國市場需求。

報告指出，蘋果正在重新檢視與調整頭戴裝置發展藍圖，故Vision Pro在2025年可能無新機種，而市場先前預期明年下半年或第四季會有新機型，蘋果目前預期2025年Vision Pro出貨量可能按年錄得衰退。

郭明錤表示，Vision Pro遭削減訂單，意味著下列新趨勢發展可能低於市場預期。第一，MR頭戴裝置。Vision Pro的挑戰在於不犧牲透視 (see-through) 的使用者體驗下，需同時解決欠缺關鍵應用、售價與頭戴舒適度的問題。相較之下，VR雖然也是利基市場，但至少有已經被驗證成功的應用 (遊戲) 與趨勢能見度優於MR。

第二，Pancake。因手機的光學規格升級已放緩數年，投資人期待單價顯著高於鏡頭的Pancake能成為光學產業的新成長驅動。Vision Pro低於預期的出貨量將讓Pancake可見未來對光學產業的營收貢獻低於投資人預期。

第三，Micro OLED。Vision Pro/MR頭戴裝置為Micro OLED的最關鍵應用。在關鍵應用成長趨勢不如預期下，Micro OLED大量生產與被其他小尺寸消費電子裝置採用的時程將延後。

 

其他報道

華為與11間內地車企成立「超充聯盟」

馬來西亞擬開賭 冀重振碧桂園森林城市

IBM首季收入增長1% 收購HashiCorp

Meta首季收入升27%勝預期 增資本開支 收市後時段曾挫逾11%

雷軍：小米汽車鎖單量逾75723輛 已交付5781輛

日圓續跌 港元曾貶至5.0367 續創34年最弱

滬深三大指數全線低開 人行零投放零回籠

恒指低開57點 科指跌0.48% 網易跌1% 東方甄選跌7% 商湯升17%

港股ADR升0.3點 夜期低水16點 中海油、中興、中鋁等業績

道指跌42點 金龍指數、標指、納指連升3日 Meta收市後時段挫逾15%

北水增持中行 減持洛鉬