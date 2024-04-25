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恒指半日升94點 科指跌0.06% 北水流入增3% 中海外升5%

Meta績後股價下挫，拖累科技股表現，美期向下，納期跌幅較大，亞股向下，A股、港股則逆市上漲，金融、地產、藥股上升。雖然A股上升，但南水則轉流出，不過流入港股的北水，半日金額已高於昨日全日。

恒指今早低開57點，高位升237點，低位跌91點，高低波幅329點。金融、非必需消費品、能源股推動大市。上升股份比例為28.17%，下跌為22.05%，無升跌為49.76%。

恒指半日升94點或0.55%，報17295點，大市成交金額715億元；國指升28點或0.47%，報6129點。恒生科技指數收報3571點，跌0.06%。

藍籌股成交金額353.36億元，佔大市成交49.42%；科指成份股成交金額190.27億元，佔大市成交26.61%；國指成份股成交金額295.86億元，佔大市成交41.37%。

24隻雙櫃台股，總成交0.61億元人民幣，相當於約0.66億港元，佔大市成交的0.09%。

窩輪及牛熊證成交金額減少10.2%，至79.68億元，佔大市成交11.13%。牛熊證成交金額37.48億元，減少12.44%；窩輪成交金額42.19億元，減少8.11%。

阿里巴巴（9988）、友邦（1299）、建行（0939）貢獻恒指較多。騰訊（0700）、美團（3690）、匯控（0005）拖累大市。

藍籌62隻升，17隻下跌，3隻無升跌。中海外（0688）升5.11%，收報12.76元，是升幅最大的藍籌，美團（3690）跌1.85%，收報111.5元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股18隻升，12隻下跌。升幅最大的是商湯（0020）收報0.88元，升10%；跌幅最大的是東方甄選（1797）收報16.04元，跌8.97%。

恒指續高於主要平均線。科指續高於主要平均線。

北水南下合計淨流入20.74億元，較上日增加3.95%，連續第19日流入，累計流入882.69億元，對上一次連續19日淨流入是3月12日。南水北上合計淨流出2.81億元人民幣，終止單日流入。

雷軍：小米（1810）汽車鎖單量逾75723輛 已交付5781輛。收報16.54元，跌0.72%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，灣區發展（0737）收報1.7元，無升跌。中國鋁業（2600）收報5.14元，升4.05%。龍源電力（0916）收報5.96元，升0.68%。中海油（0883）收報18.84元，升0.64%。中海油田服務（2883）收報8.86元，跌0.11%。中船防務（0317）收報10.54元，升0.76%。福耀玻璃（3606）創52周高，見42.8元，收報42.1元，升0.24%。粵海投資（0270）收報3.67元，升4.56%。粤海置地（0124）收報0.28元，升7.69%。中興通訊（0763）收報16.26元，升0.12%。

世茂服務（0873）向世茂集團（0813）收購停車位及倉儲單位涉資3647萬人幣。世茂服務收報0.76元，升2.7%。世茂集團（0813）收報0.33元，升3.13%。

梧桐國際（0613）漏報附屬公司三筆貸款，借款人包括陳國強。收報0.215元，無升跌。

新高教（2001）中期多賺10.6%，股息擬改至一年一派。收報2.26元，跌1.31%。

億達中國（3639）指與清盤呈請人達成共識，同意撤回清盤呈請。停牌。

長建（1038）、長實及電能收購北愛最大配氣網絡Phoenix Energy涉及價值74億。長建收報44.6元，升0.56%。長實（1113）收報32.75元，升1.55%。電能（0006）收報45.35元，升1.45%。

京投軌道交通科技（1522）首季新簽及中標項目金額4.9億元人幣。收報0.27元，升1.89%。

中煤能源（1898）首季少賺三成，收入跌23%。收報7.8元，升2.23%。

六賭股上載業績，銀娛（0027）資產淨值達180億佔龍頭，澳博（0880）旗下澳娛擬活化新馬路。銀娛收報35.05元，升0.14%。澳博（0880）收報2.81元，跌1.75%。

港交所（0388）委唐家成任主席，接替史美倫。收報248.2元，升3.85%。

新東方（9901）第三財季經調整淨利潤錄1.047億美元，按年升9.8%。收報59.55元，跌16.01%。

赤子城（9911）首季社交業務收入料最多升71%，平均月活躍用戶2855萬。收報2.85元，跌2.73%。

長城汽車（2333）首季盈利升逾17倍至32.3億人幣。創52周高，見12.64元，收報12.32元，升9.8%。

海信家電（0921）首季多賺六成，收入升21%。創上市新高，見30.75元，收報29.55元，升3.32%。

商湯（0020）復牌，除AI業務更新外，不涉其他內幕。收報0.88元，升10%。

阿里巴巴（9988）旗下阿里雲：海外市場減價以釋放技術紅利，繼續加大在港投資。收報73.55元，升1.45%。

破頂股表現

破頂股包括，海信家電（0921）創上市新高，見30.75元，收報29.55元，升3.32%；騰訊音樂－ＳＷ（1698）創上市新高，見51.2元，收報49.75元，無升跌；中國移動（80941）創上市新高，見65.8元，收報65.45元，升0.31%；長城汽車（82333）創上市新高，見11.44元，收報11.44元，升10%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1051.9元，收報1051.75元，無升跌；Ａ南方人民幣－Ｒ（83189）創上市新高，見164.3元，收報164.3元，升0.09%；樂艙物流（2490）創上市新高，見13.7元，收報13.2元，升18.28%；知行汽車（1274）創上市新高，見109.4元，收報107.3元，升0.85%；出門問問（2438）創上市新高，見3.99元，收報3.6元，跌2.17%；長城汽車（2333）創52周高，見12.64元，收報12.32元，升9.8%；中國外運（0598）創52周高，見4.36元，收報4.33元，升1.88%；福耀玻璃（3606）創52周高，見42.8元，收報42.1元，升0.24%。

破頂指數成份股包括，中國銀行（3988）創52周高，見3.51元，收報3.49元，升0.87%；中移動（0941）創52周高，見70.95元，收報70.45元，無升跌；宏橋（1378）創52周高，見10.74元，收報10.6元，升2.12%；農業銀行（1288）創52周高，見3.59元，收報3.55元，升0.28%；。

破底股方面

19隻股份創上市新低，其中十隻包括，中駿商管（0606）低見0.265元，收報0.27元，跌1.82%；首創鉅大（1329）低見0.18元，收報0.18元，跌4.76%；SINCEREWATCH HK（0444）低見0.017元，收報0.018元，跌10%；大昌微綫集團（0567）低見0.045元，收報0.045元，跌11.76%；華音國際控股（0989）低見0.043元，收報0.046元，無升跌；嘉藝控股（1025）低見0.063元，收報0.073元，跌3.95%；能源及能量環球（1142）低見0.26元，收報0.26元，跌8.77%；河北建設（1727）低見0.465元，收報0.49元，跌2%；瑞麗醫美（2135）低見0.15元，收報0.155元，跌3.73%；百心安－Ｂ（2185）低見1.79元，收報1.79元，跌3.76%。

16隻股份創52周低，其中十隻包括，瘋狂體育（0082）低見0.077元，收報0.077元，跌2.53%；永發置業（0287）低見3.95元，收報3.95元，跌6.84%；世紀城市國際（0355）低見0.189元，收報0.191元，跌2.55%；富元國際集團（0542）低見0.099元，收報0.122元，跌6.15%；環科國際（0657）低見0.016元，收報0.016元，跌15.79%；金源發展國際實業（0677）低見0.41元，收報0.415元，無升跌；邵氏兄弟控股（0953）低見0.098元，收報0.101元，無升跌；火岩控股（1909）低見0.118元，收報0.123元，跌5.38%；創聯控股（2371）低見0.014元，收報0.014元，跌22.22%；創陞控股（2680）低見0.205元，收報0.205元，跌5.53%。

異動股

上升異動股，包括，交大慧谷（8205）創52周高，見0.72元，收報0.72元，升258.21%；立高控股（8472）收報0.65元，升39.78%；中國環保科技（0646）收報0.228元，升28.09%；欣融國際（1587）收報0.495元，升25.32%；瀚華金控（3903）平上市低位0.22元，收報0.275元，升22.22%；易居企業控股（2048）收報0.078元，升21.88%；富一國際控股（1470）收報0.04元，升21.21%；德寶集團控股（8436）收報0.223元，升21.2%；樂艙物流（2490）創上市新高，見13.7元，收報13.2元，升18.28%；星亞控股（8293）收報0.155元，升15.67%；千盛集團控股（8475）收報0.54元，升14.89%。

下跌異動股，包括，創聯控股（2371）見52周低0.014元，收報0.014元，跌22.22%；豐展控股（1826）收報0.037元，跌17.78%；富譽控股（8269）收報0.034元，跌17.07%；新東方（9901）收報59.55元，跌16.01%；常滿控股（8523）收報0.248元，跌15.93%；環科國際（0657）見52周低0.016元，收報0.016元，跌15.79%；辰興發展（2286）收報0.295元，跌15.71%；遠見控股（0862）收報0.018元，跌14.29%；僑洋國際控股（8070）見52周低0.189元，收報0.2元，跌13.42%。

 

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