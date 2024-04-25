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美銀指普拉達首季表現勝預期 調高目標價至68元

普拉達（Prada）（1913）昨晚公布首季業績後，美銀證券發表報告，指該公司零售銷售淨額增加18%，好過市場預期的14%，預計其賺錢能力會因經營槓桿而持續改善，2024年EBIT利潤率將擴大120個基點至23.7%，目標價由65元上調至68元，重申「中性」評級。

美銀指出，Prada上季的穩健表現主要由是由Miu Miu強勁的89%增長所推動，根據該行的指數，Miu Miu 是奢侈品領域「最熱門」的牌子。美銀預期Miu Miu今年的收入將達10億歐元，有助公司進一步提高盈利。

不過，該行認為Prada今年的預測市盈率已達23倍，估值上升空間有限，而在歐洲雙重上市將為股價催化劑。美銀遂將Prada目標價由65元上調至68元，重申「中性」評級。

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