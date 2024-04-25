美銀指出，Prada上季的穩健表現主要由是由Miu Miu強勁的89%增長所推動，根據該行的指數，Miu Miu 是奢侈品領域「最熱門」的牌子。美銀預期Miu Miu今年的收入將達10億歐元，有助公司進一步提高盈利。

不過，該行認為Prada今年的預測市盈率已達23倍，估值上升空間有限，而在歐洲雙重上市將為股價催化劑。美銀遂將Prada目標價由65元上調至68元，重申「中性」評級。

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