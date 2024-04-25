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WeChat Pay HK乘車碼覆蓋內地15個港人熱門旅遊及公幹城市

騰訊（0700）公布，WeChat Pay HK現已覆蓋多達15個內地城市的地鐵及公交（巴士），包括去年底接入廣州、佛山，以及剛接入深圳、上海、重慶、武漢等港人熱門旅遊及公幹地點。通過二維碼即可搭乘所覆蓋城市的地鐵及公交，省卻購買車票或辦理當地交通卡的程序及時間。

其中8個城市均可使用騰訊「乘車碼」微信小程序乘搭當地地鐵以及公交（巴士），包括新接入的深圳、上海、重慶、武漢、昆明、合肥，連同去年底已接入的廣州以及佛山。其餘7個城市則支持當地地鐵或公交自行發佈的微信小程序掃碼乘車。

在深圳，用戶可使用騰訊「乘車碼」小程序乘坐深圳地鐵及公交，或使用「深圳地鐵」小程序乘坐深圳地鐵。在上海，用戶同樣可使用騰訊「乘車碼」小程序乘坐上海地鐵及公交，更可乘坐上海的輪渡、磁浮列車、金山鐵路及松江有軌電車。

騰訊金融科技副總裁洪丹毅表示，內地各個大城市習慣使用二維碼入閘。現時十多個熱門城市支持使用騰訊「乘車碼」小程序並以WeChat Pay HK港幣自動繳付車費，一掃即可上落公交或進出地鐵站，避免花時間輪候購買車票，更能體驗智慧出行。WeChat Pay HK期待接入更多內地城市，為港人提供更多交通便利。

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