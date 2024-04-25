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羅兵咸：內銀面對盈利能力、風險管理及資本負債管理等挑戰

羅兵咸永道發布去年中國銀行業回顧與展望，指出內地經濟整體呈現穩中向好的趨勢，但仍面臨新的壓力，銀行業尤其要面對盈利能力、風險管理及資本負債管理等方面的挑戰。受利息收入增速放緩影響，38家上市銀行整體淨利潤按年增長1.59%。受貸款收益率下降和存款成本上升的雙重影響，上市銀行淨利差和淨息差持續收窄，利息收入及非息收入均大幅下降。而手續費及佣金收入在經歷了高速增長後也錄得下降。

38家上市銀行不良率和關注類貸款率較上年末均下降，逾期率則較上年末略升。大型商業銀行風險指標企穩，股份制商業銀行和城農商行逾期率持續高於不良率，需要持續關注。對公貸款品質持續改善，而零售貸款不良率為0.94%，較上年增長0.07個百分點。

受商業銀行不良率的持續下降影響，上市銀行整體撥貸比為3.04%，較上年末下降0.07個百分點，撥備覆蓋率較上年末上升1.17個百分點至238.41%。近年來，上市銀行階段二貸款，即信用風險顯著上升的貸款佔比增長較為明顯，需關注後續信用風險暴露。

由於貸款規模增速擴張及盈利增速放緩導致內生資本積累不足，大型商業銀行核心一級資本充足率下降至11.97%。股份制商業銀行和城農商行則受到貸款增速放緩影響，核心一級資本充足率較上年末回升至9.98%。

 

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