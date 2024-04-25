羅兵咸永道發布去年中國銀行業回顧與展望，指出內地經濟整體呈現穩中向好的趨勢，但仍面臨新的壓力，銀行業尤其要面對盈利能力、風險管理及資本負債管理等方面的挑戰。受利息收入增速放緩影響，38家上市銀行整體淨利潤按年增長1.59%。受貸款收益率下降和存款成本上升的雙重影響，上市銀行淨利差和淨息差持續收窄，利息收入及非息收入均大幅下降。而手續費及佣金收入在經歷了高速增長後也錄得下降。