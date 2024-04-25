恒指今早低開57點，高位升237點，低位跌91點，高低波幅329點，是4月5日後最闊，當日報359.19點。金融、非必需消費品、能源股推動大市。上升股份比例為33.16%，下跌為28.02%，無升跌為38.81%。

恒指收市升83點或0.48%，報17284點，大市成交金額1199億元，較上日減少7.46%，是4月23日1160.06億元成交後最少；國指升20點或0.33%，報6120點。恒生科技指數收報3554點，跌0.54%。

藍籌股成交金額614.87億元，佔大市成交51.28%；科指成份股成交金額314.11億元，佔大市成交26.19%；國指成份股成交金額505.21億元，佔大市成交42.13%。

24隻雙櫃台股，總成交0.81億元人民幣，相當於約0.88億港元，佔大市成交的0.07%。

窩輪及牛熊證成交金額增加2.8%，至91.22億元，佔大市成交7.6%。牛熊證成交金額43.99億元，增加2.75%；窩輪成交金額47.22億元，增加2.84%。

友邦（1299）、建行（0939）、阿里巴巴（9988）貢獻恒指較多。騰訊（0700）、美團（3690）、理想汽車（2015）拖累大市。

藍籌58隻升，20隻下跌，4隻無升跌。中海外（0688）升6.26%，收報12.9元，是升幅最大的藍籌，美團（3690）跌1.85%，收報111.5元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股10隻升，18隻下跌，2隻無升跌。升幅最大的是商湯（0020）收報0.83元，升3.75%；跌幅最大的是東方甄選（1797）收報15.96元，跌9.42%。

恒指、科指續高於主要平均線。

北水南下合計淨流入18.8億元，較上日減少5.75%，連續第19日流入，累計流入880.76億元，對上一次連續19日淨流入是3月12日。南水北上合計淨流入3.49億元人民幣，較上日減少92.42%，連續第2日流入，累計流入49.55億元。

三大指數表現

恒指曾升最多1.38%，是4月24日後最大升幅，當日升幅為2.31%。高見17438.83點，是2023年11月28日17541.48點後最高。今日收市報17284.54點，是2023年11月28日後收市新高，當日報17354.14點。連升4日，累計升1060.4點，對上一次連升4日是2023年10月10日。連續第4日陽燭，對上一次連續第4日陽燭是4月11日。

科指曾升最多1.19%，是4月24日後最大升幅，當日升幅為3.73%。高見3616.17點，是3月21日3647.01點後最高。收市報3554.3點，是4月24日後收市新高，當日報3573.59點。第1日陰燭。

國指曾升最多1.37%，是4月24日後最大升幅，當日升幅為2.54%。高見6183.8點，是2023年11月21日6216.83點後最高。收市報6120.37點，是2023年11月23日後收市新高，當日報6171.01點。連升4日，累計升373.76點，對上一次連升4日是2月23日。連續第7日陽燭，對上一次連續第7日陽燭是2019年7月18日。

午後消息股表現

豐田：騰訊（0700）成其中國軟件解決方案合作夥伴。收報339.4元，跌1.39%。

美銀指普拉達（1913）首季表現勝預期 調高目標價至68元。收報61.65元，升0.9%。

今早及隔晚消息股表現

雷軍：小米（1810）汽車鎖單量逾75723輛 已交付5781輛。收報16.6元，跌0.36%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，灣區發展（0737）收報1.7元，無升跌。中國鋁業（2600）收報5.23元，升5.87%。龍源電力（0916）收報5.97元，升0.84%。中海油（0883）收報19元，升1.5%。中海油田服務（2883）收報8.88元，升0.11%。中船防務（0317）收報10.62元，升1.53%。福耀玻璃（3606）創52周高，見42.8元，收報42.35元，升0.83%。粵海投資（0270）收報3.69元，升5.13%。粤海置地（0124）收報0.265元，升1.92%。中興通訊（0763）收報16.16元，跌0.49%。

世茂服務（0873）向世茂集團（0813）收購停車位及倉儲單位涉資3647萬人幣。世茂服務收報0.75元，升1.35%。世茂集團（0813）收報0.335元，升4.69%。

梧桐國際（0613）漏報附屬公司三筆貸款，借款人包括陳國強。收報0.215元，無升跌。

新高教（2001）中期多賺10.6%，股息擬改至一年一派。收報2.3元，升0.44%。

億達中國（3639）指與清盤呈請人達成共識，同意撤回清盤呈請。停牌。

長建（1038）、長實及電能收購北愛最大配氣網絡Phoenix Energy涉及價值74億。長建收報44.65元，升0.68%。長實（1113）收報32.75元，升1.55%。電能（0006）收報45.45元，升1.68%。

京投軌道交通科技（1522）首季新簽及中標項目金額4.9億元人幣。收報0.27元，升1.89%。

中煤能源（1898）首季少賺三成，收入跌23%。收報7.81元，升2.36%。

六賭股上載業績，銀娛（0027）資產淨值達180億佔龍頭，澳博（0880）旗下澳娛擬活化新馬路。銀娛收報35.05元，升0.14%。澳博（0880）收報2.8元，跌2.1%。

港交所（0388）委唐家成任主席，接替史美倫。收報246.8元，升3.26%。

新東方（9901）第三財季經調整淨利潤錄1.047億美元，按年升9.8%。收報62.2元，跌12.27%。

赤子城（9911）首季社交業務收入料最多升71%，平均月活躍用戶2855萬。收報2.82元，跌3.75%。

長城汽車（2333）首季盈利升逾17倍至32.3億人幣。創52周高，見12.64元，收報11.82元，升5.35%。

海信家電（0921）首季多賺六成，收入升21%。創上市新高，見30.75元，收報29.8元，升4.2%。

商湯（0020）復牌，除AI業務更新外，不涉其他內幕。收報0.83元，升3.75%。

阿里巴巴（9988）旗下阿里雲：海外市場減價以釋放技術紅利，繼續加大在港投資。收報73元，升0.69%。

破頂股表現

破頂股包括，海信家電（0921）創上市新高，見30.75元，收報29.8元，升4.2%；GC CONSTRUCTION（1489）創上市新高，見0.8元，收報0.78元，升13.04%；騰訊音樂－ＳＷ（1698）創上市新高，見51.2元，收報50元，升0.5%；威誠國際控股（8107）創上市新高，見7.95元，收報7.9元，升2.6%；中國移動（80941）創上市新高，見65.8元，收報65.6元，升0.54%；長城汽車（82333）創上市新高，見11.44元，收報10.98元，升5.58%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1051.9元，收報1051.9元，升0.01%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1124.1元，收報1124.1元，升0.02%；Ａ南方人民幣－Ｒ（83189）創上市新高，見164.3元，收報164.3元，升0.09%；樂艙物流（2490）創上市新高，見13.78元，收報12.32元，升10.39%；知行汽車（1274）創上市新高，見110.2元，收報108.5元，升1.97%；美中嘉和（2453）創上市新高，見34.95元，收報34.8元，升4.04%；出門問問（2438）創上市新高，見3.99元，收報3.36元，跌8.7%；長城汽車（2333）創52周高，見12.64元，收報11.82元，升5.35%；中國外運（0598）創52周高，見4.36元，收報4.35元，升2.35%；福耀玻璃（3606）創52周高，見42.8元，收報42.35元，升0.83%。

破頂指數成份股包括，中國銀行（3988）創52周高，見3.51元，收報3.49元，升0.87%；中移動（0941）創52周高，見70.95元，收報70.8元，升0.5%；宏橋（1378）創52周高，見10.84元，收報10.78元，升3.85%；農業銀行（1288）創52周高，見3.59元，收報3.55元，升0.28%；。

破底股方面

34隻股份創上市新低，其中十隻包括，中駿商管（0606）低見0.25元，收報0.25元，跌9.09%；首創鉅大（1329）低見0.178元，收報0.18元，跌4.76%；有線（1097）低見0.025元，收報0.027元，升3.85%；SINCEREWATCH HK（0444）低見0.017元，收報0.017元，跌15%；大昌微綫集團（0567）低見0.045元，收報0.055元，升7.84%；威華達控股（0622）低見0.156元，收報0.156元，跌9.83%；華音國際控股（0989）低見0.04元，收報0.042元，跌8.7%；嘉藝控股（1025）低見0.063元，收報0.07元，跌7.89%；有線寬頻（1097）低見0.025元，收報0.027元，升3.85%；能源及能量環球（1142）低見0.26元，收報0.265元，跌7.02%。

42隻股份創52周低，其中十隻包括，叙福樓（1978）低見0.8元，收報0.8元，跌1.23%；瘋狂體育（0082）低見0.077元，收報0.079元，無升跌；大同機械（0118）低見0.17元，收報0.17元，無升跌；萬邦投資（0158）低見69.5元，收報69.5元，無升跌；博富臨置業（0225）低見5.29元，收報5.29元，跌0.38%；華信地產財務（0252）低見3元，收報3元，無升跌；太興置業（0277）低見1.98元，收報1.98元，無升跌；永發置業（0287）低見3.95元，收報3.95元，跌6.84%；世紀城市國際（0355）低見0.189元，收報0.194元，跌1.02%；順龍控股（0361）低見0.035元，收報0.035元，無升跌。

異動股

上升異動股，包括，瑞強集團（8427）收報0.1元，升42.86%；力圖控股（1008）收報0.183元，升39.69%；飛思達科技（1782）收報5.58元，升36.43%；立高控股（8472）收報0.63元，升35.48%；亦辰集團（8365）收報0.8元，升31.15%；中國環保科技（0646）收報0.23元，升29.21%；新達控股（8471）收報0.082元，升28.13%；中深建業（2503）收報0.98元，升25.64%；新威國際（0058）收報0.084元，升25.37%；交大慧谷（8205）創52周高，見0.72元，收報0.247元，升22.89%；毅德國際（1396）收報0.148元，升22.31%。

下跌異動股，包括，帝國金融集團（8029）收報0.153元，跌32.89%；錦藝集團控股（0565）收報0.181元，跌19.56%；環球實業科技（1026）收報0.101元，跌18.55%；金輪天地控股（1232）收報0.028元，跌17.65%；沛然環保（8320）收報0.068元，跌17.07%；正利控股（3728）創上市新低，見0.073元，收報0.073元，跌16.09%；辰興發展（2286）收報0.295元，跌15.71%；SINCEREWATCH HK（0444）創上市新低，見0.017元，收報0.017元，跌15%；中彩網通控股（8071）收報0.021元，跌12.5%。

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