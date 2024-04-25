統計處公布，3月份本港整體出口和進口貨值均錄得按年升幅，分別上升4.7%和5.3%， 勝市場預期。
3月商品整體出口貨值為3,845億元，按年升4.7%；商品進口貨值為4,295億元，按年上升5.3%。3月份錄得有形貿易逆差450億元，相等於商品進口貨值的10.5%。
第一季的商品整體出口貨值按年上升11.9%。同時，商品進口貨值上升8%。今年第一季錄得有形貿易逆差836億元，相等於商品進口貨值的7.3%。
3月份輸往亞洲的整體出口貨值上升8.1%。此地區內，輸往部分主要目的地的整體出口貨值錄得升幅，尤其是越南（升41.6%）、泰國（升20.6%）、馬來西亞（升18.6%）和中國內地（內地）（升12.1%）。另一方面，輸往台灣（跌22.3%）和印度（跌17.9%）的整體出口貨值則錄得跌幅；除亞洲的目的地外，輸往其他地區的大部分主要目的地的整體出口貨值錄得跌幅，尤其是英國（跌31.5%）、德國（跌15.5%）和美國（跌5.4%）。
同期來自大部分主要供應地的進口貨值錄得升幅，尤其是韓國（升67.5%）、越南（升53.0%）、泰國（升25.2%）、新加坡（升13.6%）和內地（升4.1%）。另一方面，來自印度（跌14.6%）和台灣（跌5.9%）的進口貨值則錄得跌幅。
政府發言人表示，展望未來，地緣政治局勢緊張和偏緊的金融狀況維持更久，仍會繼續影響香港的出口表現，儘管外在需求較預期好，或會提供一些支持。
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