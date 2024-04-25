moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

中海油首季股東應佔淨利按年增長23.7%  創新高

中國海洋石油（0883）公布3月底止首季度業績，期內錄得營業收入按年增長14.1%，達到1114.68億元（人民幣、下同）；股東應佔淨利潤按年增長23.7%，達到397.19億元，創歷史新高。扣除非經常性損益，股東應佔淨利潤亦按年增長25.5%，達到394.75億元。

該集團指出，國際油價震蕩上行，布倫特原油期貨均價為每桶81.76美元，按年持平。其持續加大油氣勘探開發力度，實現總淨產量1.801億桶油當量，按年增加9.9%。中國淨產量及海外淨產量分別佔1.232億桶油當量及5690萬桶油當量，分別上升6.9%及16.9%。海外產量增加，主要與圭亞那和加拿大產量增加有關。

受惠於油氣銷量上升及實現油價上升，其首季度中海該油未經審計的油氣銷售收入約899.8億元，按年增長21.3% ；股東應佔淨利潤397.2億元，按年上升23.7%。公司桶油主要成本為27.59美元，同比下降2.2%；本季度內平均實現油價為每桶78.75美元，同比上升6.2%；平均實現氣價為每千立方英尺7.69美元，按年下降7.7%。

季內該集團的資本支出約290.1億元，按年上升17.3% ，主要原因是在建項目及調整井工作量同比有所增加。

 

其他報道

全日沽空金額減25% 騰訊沽空金額最多

港3月出口及進口分別升4.7%及5.3% 勝預期

高盛計劃在亞洲增聘員工 料大量家族辦公室落戶新加坡

恒指收市升83點 連升4日 科指跌0.54% 成交連續5日逾千億

大摩料友邦股價未來30日有六至七成機會上升 目標價94元

Hermes首季銷售增17% 好過預期

WeChat Pay HK乘車碼覆蓋內地15個港人熱門旅遊及公幹城市

羅兵咸：內銀面對盈利能力、風險管理及資本負債管理等挑戰

滬指連升兩日 創板指獨憔悴

豐田：騰訊成其中國軟件解決方案合作夥伴

內地據報暫停CLN 限制內地投資者接觸離岸城投債

作業幫據報在美國申請IPO

瑞銀料內房市場將逐步復蘇

美銀指普拉達首季表現勝預期 調高目標價至68元

眾安據報被內地金監總局罰款180萬人幣

【有片：埋身擊】若恒指能延續升勢 今年有望向上攀升

陳啟宗：港須思考經濟出路 見到政府委會人選「一行眼淚」

半日沽空金額減21% 恒生中國企業沽空增3倍

恒指半日升94點 科指跌0.06% 北水流入增3% 中海外升5%

蘋果下修今年Vision Pro出貨量 郭明錤稱三大新趨勢發展或低於市場預期