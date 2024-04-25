中國海洋石油（0883）公布3月底止首季度業績，期內錄得營業收入按年增長14.1%，達到1114.68億元（人民幣、下同）；股東應佔淨利潤按年增長23.7%，達到397.19億元，創歷史新高。扣除非經常性損益，股東應佔淨利潤亦按年增長25.5%，達到394.75億元。
該集團指出，國際油價震蕩上行，布倫特原油期貨均價為每桶81.76美元，按年持平。其持續加大油氣勘探開發力度，實現總淨產量1.801億桶油當量，按年增加9.9%。中國淨產量及海外淨產量分別佔1.232億桶油當量及5690萬桶油當量，分別上升6.9%及16.9%。海外產量增加，主要與圭亞那和加拿大產量增加有關。
受惠於油氣銷量上升及實現油價上升，其首季度中海該油未經審計的油氣銷售收入約899.8億元，按年增長21.3% ；股東應佔淨利潤397.2億元，按年上升23.7%。公司桶油主要成本為27.59美元，同比下降2.2%；本季度內平均實現油價為每桶78.75美元，同比上升6.2%；平均實現氣價為每千立方英尺7.69美元，按年下降7.7%。
季內該集團的資本支出約290.1億元，按年上升17.3% ，主要原因是在建項目及調整井工作量同比有所增加。
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