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內地上門按摩平台「東郊到家」遭投訴女技師「色誘」加鐘 創辦人曾稱擬來港上市

內地首家提供上門按摩服務的平台「東郊到家」遭消費者投訴女技師「色誘」加鐘。

內媒報道，有消費者稱在「東郊到家」預約了上門中式推拿，女技師突然趴在他身上，大尺度觸摸其隱私部位，要求加鐘。東郊到家客服回應指，公司已經關注到此事，目前已經反饋給相關部門，正在核實消費者所拍視頻的真偽性。「核實完後，不管是哪一方的涉事人員，都會進行處理，追究相關的法律責任。」

另一名客服表示，該平台不允許任何技師以任何理由為客戶提供特殊項目服務。惟客服表示，技師和平台是合作關系，技師的個人行為，平台只能盡量去督促處理，但是也無法強制，而技師確實存在違規也會進行處罰。

創辦人曾稱擬來港上市

東郊到家成立於2018年，聲稱註冊用戶超過1000萬，全國擁有逾3萬名登記技師。此前，東郊到家創辦人湯帆曾於重慶首屆「O2O行業發展大會」上表示，截至2023年底，該企業完成部分IPO的規劃實施及合規準備工作，並稱東郊到家委託的上市中介機構，是第一梯隊的品牌與團隊，為IPO準備打下堅實的基礎。湯帆又向內媒《鹽新聞》透露，IPO正在推進中，未來計劃在香港上市。

 

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