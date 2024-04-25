該批1500元CB，初步換股價為1.48元，可轉換為傳承教育的1013.5萬股股份，佔公司已發行股本的2.3%，或擴大後股本的2.2%。

今次傳承教育發行的CB引入五位投資者，包括汽車服務平台創辦人葉朗、多間初創公司及企業的資深投資者楊芯頤、吳燕安、張景如、英識教育（亞洲）股東之一及財務總監程凱寧，五人分別認購600萬元、300萬元、200萬元、200萬元及200萬元。

公司昨日公告中，並無披露需就上述發行可換股債券及換股股份的交易召開股東特別大會。公司今日澄清指，將召開股東特別大會，以批准認購協議，及其項下擬進行之交易，議案需獲批後方告完成。

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