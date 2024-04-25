彭博的報道，引述消息人士指，馬來西亞安華上周會見Berjaya Corp.的創始人Vincent Tan和雲頂集團的林國泰，就在森林城市開賭進行早期討論。

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馬來西亞國王據悉亦派代表出席會議。目前溝通處於初步階段，尚不清楚安華對這一想法的重視程度，不過開賭或會引發穆斯林反對。

馬來西亞國王持有碧桂園馬來西亞合資公司超過20%的股份。報道引述消息指，王室成員或國王的代理人也可能被邀請入股賭場。

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