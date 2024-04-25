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中海油：實現油價跌與人幣貶值有關 油組減產及地緣政治撐油價在80美元以上

中國海洋石油（0883）首席財務官王欣今午在季度業績發布會上表示，今年首季實現桶油成本按年下跌2.2%至27.59美元，這與匯率及人民幣貶值，加上與通常首季工作量會比較低等因素有關，因此今年其他時間，尤其難以估計到人民幣走勢下，亦難以預測全年的桶油成本趨勢。但是她強調，集團會爭取降本爭效，例如通過創新去降低成本，並保持在同行中較低成本水平。

至於實現油價方面，她謂難以預測，原因是夾雜了地緣政治、加減息等不同因素，但是在油組減產的決定延長到今年第二季，她相信會對短期油價帶來支持，市場主流意見是會在每桶80美元以上。

季內集團錄得淨產量按年增長近10%至逾1.8億桶，但是她強調，集團並沒有提供數據顯示每季增量情況，只給予全年指引，全年增加7億至7.2億油當量，至於季度之間或有不同，例如第三季度，很多時運作會受到颱風影響。

近期中海油股價上升，股息率卻見下跌，王欣指出，隨著集團持續增加資本性支出，帶動產量及淨利潤大幅增長，將會會視乎平衡集團的資本性開支及現金水平，進行分派。集團在渤海渤中26-6油田，目前按年報所言，探明儲量已逾2億立方米，將來則視乎採收情況，確定最終儲量及產量。集團近期開發新能源及綠色產業鏈，王欣表示，目前集團每年投入的資本開支中，用於這部份的投入比較小，比例亦少，他們在推動大亞灣的CCS/CCUS項目，目前仍然在推進中。

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